فوزان لهلال القدس وبلاطة في افتتاح كأس أبو عمار

غزة/ وائل الحلبي:

استهل فريقا بلاطة وهلال القدس مشوارهما في كأس أبو عمار بالفوز على السموع وأهلي الخليل، وحسم التعادل نتيجة مباراة العبيدية والبيرة في افتتاح منافسات دور المجموعات من البطولة.

الهلال تمكن من الفوز على أهلي الخليل بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد الخضر، في منافسات المجموعة الأولى.

سجل هدفي الهلال محمد نزال (45) وقاسم عبيد (52)، وسجل هدف أهلي الخليل أشرف نعمان من ركلة جزاء (88).

وفي مباراة ثانية انسحب شباب السموع من أمام بلاطة قبل نهاية المباراة بـ15 دقيقة، في الوقت الذي كانت تشير فيه النتيجة لتقدم بلاطة بنتيجة 4-1.

وقرر مدرب السموع عدم إكمال المباراة بسبب تعرض عدد من لاعبيه للإصابة وعدم قدرتهم على الاستمرار في اللعب مع غياب تام لدكة البدلاء، حيث دخل الفريق المباراة بقائمة التشكيلة الأساسية فقط، قبل أن يقرر الانسحاب من المباراة.

سجل أهداف بلاطة كلا من قصي البطاط (هدف ذاتي 22) ومحمود أبو وردة هدفين (23) و(45) وعبد الرحمن وشاح (71)، وسجل للسموع محمد أبو عواد (42).

وفي المجموعة الثالثة احتكم البيرة والعبيدية للتعادل السلبي، في اللقاء الذي شهد طرد عدي حماد لاعب البيرة.

وتتواصل منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات اليوم بثلاثة مباريات، ويتطلع جبل المكبر حامل لقب أخر نسختين للبطولة والمرشح الأبرز للحفاظ على الظهور القوي له، في مباراته الافتتاحية أمام ثقافي طولكرم التي ستقام على ستاد الجامعة الأمريكية.

وفي منافسات المجموعة الأولى يسعى الظاهرية لتأكيد رغبته في المنافسة على اللقب وافتتاح مشواره في الموسم الجديد بشكل جيد أمام وادي النيص، وعلى ستاد الخضر يلتقي شباب الخليل بالوافد الجديد لدوري المحترفين السواحرة في اطار المجموعة الثانية.

المصدر / فلسطين أون لاين