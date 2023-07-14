نجم المنتخب الوطني يشارك في دوري أبطال آسيا 

غزة/ وائل الحلبي:

قرر نجم المنتخب الوطني وجبل المكبر محمد باسم العودة إلى الدوري إلاندونيسي، لخوض تجربة ثانية في البطولة التي شهدت تألقه بشكل كبير قبل موسمين.

ووافق باسم على العرض المقدم من نادي بالي يونايتد للعب مع الفريق لمدة موسم واحد مع خيار التمديد لموسم إضافي حال موافقة الطرفين، حيث شارك في تدريبات الفريق فور وصوله إلى إندونيسيا التي تواجد فيها منتصف الشهر الماضي رفقة المنتخب الوطني.

وتعد هذه التجربة الثانية لنجم وسط المنتخب الوطني في الدوري الإندونيسي، بعدما خاض تجربة مميزة مع فريق بيرسيب في الموسم قبل الماضي، والذي تربع فيه باسم على صدارة هدافي فريقه في الدوري بتسجيله لـ6 أهداف، إلى جانب مساهمته في تسجيل 4 أهداف على الرغم أنه يلعب في مركز خط الوسط، قبل أن يحصل على جائزة أفضل لاعب محترف في الدوري الإندونيسي لموسم 2021/2022 من اختيار الجمهور.

ومن المقرر أن يشارك باسم اليوم في أول مباراة مع فريقه الجديد، الذي يستعد أيضا للمشاركة في الدور التمهيدي لدوري أبطال آسيا.

وستكون هذه التجربة الاحترافية الرابعة التي يخوضها باسم نجم فريق البيرة وهلال القدس السابق، حيث سبق له اللعب مع فريق الجيل في دوري الدرجة الأولى السعودي وبيرسيب الإندونيسي قبل الانضمام إلى سموحة المصري، قبل أن ينضم إلى جبل المكبر في يناير الماضي والذي توج معه بلقب دوري المحترفين.

المصدر / فلسطين أون لاين