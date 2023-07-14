بايرن ميونخ يتوصل لاتفاق مع ووكر لاعب مانشستر سيتي

أشار تقرير صحفي إلى اقتراب نادي بايرن ميونخ الألماني من التعاقد مع مدافع مانشستر سيتي الإنجليزي، الظهير الأيمن كايل ووكر، خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالي.



ووفقًا لما أوردته شبكة "سكاي سبورت ألمانيا"، فإن ووكر قرر الانضمام إلى بايرن هذا الصيف، مع التأكيد على توصل اللاعب صاحب الـ33 عامًا لاتفاق شفهي مع بطل الدوري الألماني.



وينص اتفاق الطرفين، حسب ما أفادت به الشبكة الألمانية، على توقيع اللاعب الإنجليزي عقدًا يمتد لموسمَين قادمَين؛ أي حتى 30 يونيو/ حزيران 2025، مع إدراج بند يسمح بالتمديد لموسم ثالث.



وذكرت "سكاي سبورت ألمانيا" أن بايرن ميونخ بدأ محادثاته مع مانشستر سيتي، من أجل التوصل لاتفاق بحسم الصفقة، ويعتقد قادة بايرن أن "15 مليون يورو بخلاف الإضافات" ستمثل مبلغًا كافيًا لشراء بطاقة ووكر من بطل إنجلترا.



ووفقًا للمصدر نفسه، فإن مدرب بايرن ميونخ، الألماني توماس توخيل، معجب جدًا بإمكانات ووكر، ويصنفه "خيارًا مثاليًا" للعب كمدافع أيمن في حالة الاعتماد على خط دفاع ثلاثي.





وأكدت "سكاي" أن اهتمام بايرن ميونخ بضم ووكر لا يتعلق بمستقبل الفرنسي بنجامين بافارد والمغربي نصير مزراوي مع الفريق، ما يعني إمكانية بقاء اللاعبَين داخل قلعة "أليانز أرينا" مع إتمام الصفقة.



يُذكر أن كايل ووكر انضم إلى مانشستر سيتي صيف 2017، قادمًا آنذاك من توتنهام هوتسبير الإنجليزي، وخلال 229 مباراة خاضها بقميص "السيتيزنز"، تمكن ووكر من تسجيل 4 أهداف.



وتُوج ووكر مع مانشستر سيتي بـ14 لقبًا جماعيًا؛ بواقع 5 ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ"، و4 ألقاب في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، ولقبان في كأس الاتحاد الإنجليزي، ومثلهما في درع الاتحاد الإنجليزي "الدرع الخيرية سابقًا"، ولقب واحد في دوري أبطال أوروبا، استنادًا إلى بيانات موقع "ترانسفير ماركت" العالمي.



ويمتد تعاقد ووكر مع مانشستر سيتي حتى 30 يونيو 2024، وتُقدّر القيمة السوقية للاعب بـ13 مليون يورو، وفقًا لبيانات "ترانسفير ماركت".

المصدر / فلسطين اونلاين