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الباحث علقم يدعو للتصدي لجرائم الاحتلال والتغول الاستيطاني بالضفة

14 يوليو 2023 . الساعة 21:27 بتوقيت القدس
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قال الباحث والمختص فرحان علقم إن حكومة الاحتلال المتطرفة تغذي عصابات المستوطنين لتتغول بالإجرام بحق الشعب الفلسطيني.

وأوضح علقم أن "الجرائم التي يمارسها المستوطنون بالضفة لا تتم بشكل عفوي إنما هي دوافع إجرامية عندهم".

وأضاف أن الاحتلال يسعى بكل جهده لتوسعة الاستيطان والسيطرة على أكبر قدر ممكن من أراضي الفلسطينيين بالضفة.

وأشار إلى أن جيش الاحتلال يوفر الدعم والحماية الكاملة لعصابات المستوطنين، ما يجعلها تزيد إجراما بحق الفلسطينيين.

وتشهد الضفة الغربية تصاعدا في هجمات المستوطنين وانتهاكاتهم بحق المواطنين وأراضيهم في الضفة الغربية، وسط التصدي من قبل الأهالي.

كما صعدت حكومة الاحتلال الإسرائيلي من مخططاتها الاستيطانية بحق أراضي الضفة الغربية، ومصادقتها على بناء وحدات استيطانية جديدة، خلال النصف الأول من العام الحالي.

وصادقت حكومة الاحتلال على 12855 وحدة استيطانية في النصف الأول من عام 2023.

وتمثل هذه الأعداد من المصادقة على الاستيطان في أراضي الضفة 3 أضعاف جميع الوحدات المصادق عليها عام 2022.

المصدر / فلسطين أون لاين
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