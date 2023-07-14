"بكيرات": الاحتلال يلاحق رموز القدس لردعها عن التصدّي لجرائمه

قال نائب مدير الأوقاف الإسلامية بمدينة القدس الشيخ ناجح بكيرات، إن الاحتلال يعتبر الشخصيات المقدسية البارزة محرضي الأهالي على الوقوف في وجه انتهاكاته.

وبين أن الاحتلال يلاحق هذه الشخصيات ويتعرض لها بهدف كتم أصواتها وردعها عن دورها في الوقوف في وجه إجرام الاحتلال.

وتابع "إبعادي عن مدينة القدس جاء بقرار جائر بعد ذرائع واهية من الاحتلال وتلفيق تهم لي غير صحيحة".

وواصل "الاحتلال يحاكمنا مرة مدنيًا ومرة عسكريا حسب مصالحه، وقد طالبت بمحاكمة قانونية لكنهم رفضوا ذلك".

وجدد "بكيرات" تأكديه رفضه بشكل قاطع قرارات الإبعاد التي تتخذها سلطات الاحتلال، مؤكدًا أنها لن تثنيه عن التمسك بالحق الفلسطيني الخالص بالمدينة المقدسة، قائلًا "سنعود للقدس وسنعود لمسجدنا وسنبقى أوفياء لأقصانا وقدسنا" .

ويشار إلى أن سلطات الاحتلال أبعدت الشيخ بكيرات أول أمس الأربعاء، إلى بيت لحم، وسط تحذيرات من خطورة قضية الإبعاد عن مدينة القدس.

وعقب قرار الإبعاد، شدد بكيرات على أنّ قضية الإبعاد عن القدس تشكل قدمة لما هو أكبر وأكثر خطراً، موضحاً أن الاحتلال يفعل كل ما يمكن لتفريغ المدينة المقدسة، وتهجير أهلها وحصار المسجد الأقصى المبارك.

واقتحمت قوات الاحتلال الساعة الواحدة ظهراً أول أمس الأربعاء، الخيمة التي كان يعتصم فيها الشيخ بكيرات في بلدة صور باهر، واقتادته إلى مركز المسكوبية.

وعرض محققو الاحتلال على الشيخ ناجح، تسجيلات سابقة له تحدث فيه أنه لن ينفذ قرار الابعاد، وأن القدس ستبقى عاصمة العالم الإسلامي، وأن الاحتلال سيرحل عنها.

وفي الساعة الخامسة مساءً من أول أمس الأربعاء، تم ابعاد بكيرات إلى مدينة بيت لحم، بعد تسليمه خارطة لكل مدينة القدس التي يمنع دخولها لمدة 6 أشهر.

وتعرض بكيرات للإبعاد أكثر من 30 مرة منذ عام 2003، فيما اعتقلته قوات الاحتلال عشرات المرات منذ عام 1981.

المصدر / فلسطين أون لاين