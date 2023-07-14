فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الهيئة المستقلة: اعتقال "عواودة" مخالف للقانون ونطالب السلطة بالإفراج الفوري عنه

"بكيرات": الاحتلال يلاحق رموز القدس لردعها عن التصدّي لجرائمه

تفاصيل العرض الخرافي من ريال مدريد لكيليان مبابي

شركة كهرباء غزة تصدر بيانًا بشأن وفاة المواطن "بركة"

مواجهات بين الشبّان الثائرين وقوات الاحتلال في الضفة

أنس جابر.. "طفلة من المنستير" أوقفت العالم على قدميه

"التعاون الإسلامي" ترحب بدعوة البرلمان الأوروبي بـ"الدعم المبدئي للاعتراف بدولة فلسطين"

"الكسواني": أجهزة السلطة لفّقت تهمة لزوجي لتبرير تمديد اعتقاله

المرابطة "حلواني": هبة الأسباط فتح عظيم أخضع الاحتلال لإرادة المقدسيين

عرض غير متوقع من البرازيل لسيرجيو راموس

سأعود للقدس والأقصى 

"بكيرات": الاحتلال يلاحق رموز القدس لردعها عن التصدّي لجرائمه

14 يوليو 2023 . الساعة 20:42 بتوقيت القدس
...
"بكيرات": الاحتلال يلاحق رموز القدس لردعها عن التصدّي لجرائمه (أرشيف)

قال نائب مدير الأوقاف الإسلامية بمدينة القدس الشيخ ناجح بكيرات، إن الاحتلال يعتبر الشخصيات المقدسية البارزة محرضي الأهالي على الوقوف في وجه انتهاكاته.

وبين أن الاحتلال يلاحق هذه الشخصيات ويتعرض لها بهدف كتم أصواتها وردعها عن دورها في الوقوف في وجه إجرام الاحتلال.

وتابع "إبعادي عن مدينة القدس جاء بقرار جائر بعد ذرائع واهية من الاحتلال وتلفيق تهم لي غير صحيحة". 

وواصل "الاحتلال يحاكمنا مرة مدنيًا ومرة عسكريا حسب مصالحه، وقد طالبت بمحاكمة قانونية لكنهم رفضوا ذلك". 

وجدد "بكيرات" تأكديه رفضه بشكل قاطع قرارات الإبعاد التي تتخذها سلطات الاحتلال، مؤكدًا أنها لن تثنيه عن التمسك بالحق الفلسطيني الخالص بالمدينة المقدسة، قائلًا "سنعود للقدس وسنعود لمسجدنا وسنبقى أوفياء لأقصانا وقدسنا" .

ويشار إلى أن سلطات الاحتلال أبعدت الشيخ بكيرات أول أمس الأربعاء، إلى بيت لحم، وسط تحذيرات من خطورة قضية الإبعاد عن مدينة القدس.

وعقب قرار الإبعاد، شدد بكيرات على أنّ قضية الإبعاد عن القدس تشكل قدمة لما هو أكبر وأكثر خطراً، موضحاً أن الاحتلال يفعل كل ما يمكن لتفريغ المدينة المقدسة، وتهجير أهلها وحصار المسجد الأقصى المبارك.

واقتحمت قوات الاحتلال الساعة الواحدة ظهراً أول أمس الأربعاء، الخيمة التي كان يعتصم فيها الشيخ بكيرات في بلدة صور باهر، واقتادته إلى مركز المسكوبية.

وعرض محققو الاحتلال على الشيخ ناجح، تسجيلات سابقة له تحدث فيه أنه لن ينفذ قرار الابعاد، وأن القدس ستبقى عاصمة العالم الإسلامي، وأن الاحتلال سيرحل عنها.

وفي الساعة الخامسة مساءً من أول أمس الأربعاء،  تم ابعاد بكيرات إلى مدينة بيت لحم، بعد تسليمه خارطة لكل مدينة القدس التي يمنع دخولها لمدة 6 أشهر.

وتعرض بكيرات للإبعاد أكثر من 30 مرة منذ عام 2003، فيما اعتقلته قوات الاحتلال عشرات المرات منذ عام 1981.

المصدر / فلسطين أون لاين
#المسجد الأقصى #القدس #تهويد القدس #ناجح بكيرات

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة

توجيهي داخلي 2023 توجيهي داخلي 2023