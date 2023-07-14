تفاصيل العرض الخرافي من ريال مدريد لكيليان مبابي

كشف تقرير صحفي عن التفاصيل المالية لعقد يُجهزه نادي ريال مدريد الإسباني، من أجل التعاقد مع مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي.



ويُعد ريال مدريد مُرشحًا بقوة للتعاقد مع مبابي، في ظل انتهاء عقد اللاعب صاحب الـ24 عامًا مع باريس سان جيرمان الصيف المقبل، دون أي مؤشرات على إمكانية تمديد كيليان لارتباطه رفقة نادي العاصمة الفرنسية.



وأخبر مبابي قادة باريس سان جيرمان برغبته في البقاء مع الفريق الموسم المقبل 2023-24، دون تمديد العقد، ما يعني رحيل اللاعب عن النادي الصيف القادم بصورة مجانية، وهو قرار قابله مسؤولو "حديقة الأمراء" برفض مُطلق، مطالبين الدولي الفرنسي بالبقاء شريطة تجديد عقده، أو الرحيل هذا الصيف.



في سياق متصل، ووفقًا لما أورده موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي، نقلًا عن شبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، فإن عقد مبابي المُحتمل مع ريال مدريد سيمتد لـ6 أعوام، وذلك براتب سنوي يبلغ 30 مليون يورو.



وبموجب العقد نفسه، سيحصل مبابي على 20 مليون يورو سنويًا في صورة مكافأة توقيع، إلى جانب عوائد إعلانية قدرتها شبكة "ديفنسا سنترال" بحوالي 90 مليونًا في الموسم.



وذكر المصدر ذاته أن القيمة الإجمالية للعقد، باحتساب كل البنود، تبلغ 840 مليون يورو للاعب على مدار الأعوام الستة، ما يجعله العقد الأعلى دخلًا للاعب كرة قدم في العالم، متفوقًا على عقد البرتغالي كريستيانو رونالدو مع نادي النصر السعودي.



يُذكر أن مبابي انضم إلى باريس سان جيرمان عام 2017، قادمًا آنذاك من موناكو الفرنسي، وخلال 260 مباراة خاضها صحبة الباريسيين، تمكن قائد منتخب فرنسا من تسجيل 212 هدفًا، وصناعة 98 آخر، استنادًا إلى بيانات موقع "ترانسفير ماركت" العالمي.

المصدر / فلسطين اونلاين