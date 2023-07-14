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شركة كهرباء غزة تصدر بيانًا بشأن وفاة المواطن "بركة"

14 يوليو 2023 . الساعة 20:26 بتوقيت القدس
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المواطن عطايا بركة

أصدرت ن شركة توزيع كهرباء محافظات غزة بيانًا حول وفاة المرحوم المواطن عطايا خليل محمد بركة.

وقالت الشركة في بيان وصل نسخة عنه، إنها تتقدم بأحر التعازي والمواساة من آل بركة الكرام على مصابهم الجلل في وفاة المرحوم بإذن الله الحاج عطايا بركة وتسأل الله له الرحمة والمغفرة وأن يسكنه الله فسيح جناته.

وأكدت أنه وفي إطار متابعتها لقضية وفاة الحاج عطايا بركة من دير البلح يوم الجمعة الموافق 14/7/2023، فقد قررت تشكيل لجنة تحقيق وتحقق فورية للوقوف على حيثيات الموضوع من كافة جوانبه واتخاذ الإجراءات اللازمة بالخصوص.

وأوضحت أنها ستراجع  الإجراءات المتعلقة بتقديم الخدمات للمشتركين للوقوف على أي خلل فيها لمعالجتها بشكل تام، مؤكدة "التواصل والتعاون مع الجهات والأطراف ذات العلاقة لاستكمال كافة المعلومات والبيانات بالخصوص".

وقالت: "حفاظًا على الحقوق والمسؤوليات تجاه أبناء شعبنا، فإن الشركة تشارك عائلة الفقيد الألم وتتعهد بوضعهم في صورة نتائج لجنة التحقيق بالتفصيل فور صدورها، مع التزامنا بتحمل أية مسئوليات تحددها مخرجات التحقيق".

المصدر / فلسطين أون لاين
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