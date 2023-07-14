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"التعاون الإسلامي" ترحب بدعوة البرلمان الأوروبي بـ"الدعم المبدئي للاعتراف بدولة فلسطين"

14 يوليو 2023 . الساعة 19:16 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

رحبت منظمة التعاون الإسلامي (مقرها جدة)، بدعوة البرلمان الأوروبي إلى الاعتراف بـ"الدعم المبدئي للاعتراف بدولة فلسطين، وحماية حل الدولتين".

وقالت المنظمة في بيان اليوم الجمعة، "نرحب بدعوة البرلمان الأوروبي، الدول الأوروبية إلى الاعتراف بدولة فلسطين وحماية حل الدولتين، وإنهاء الاحتلال الاسرائيلي ووقف جميع الأنشطة الاستيطانية، ودعم عمل المحكمة الجنائية الدولية".

وعبرت المنظمة، عن تقديرها لهذا الموقف التاريخي، داعية، في الوقت نفسه، "دول الاتحاد الأوروبي إلى الاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

وكان أعضاء البرلمان في الاتحاد الأوروبي، قد طالبوا، الدول الأعضاء فيه، "بالدعم المبدئي للاعتراف بالدولة الفلسطينية وفقا لمعايير استنتاجات المجلس الأوروبي في تموز/ يوليو 2014".

واعتمد البرلمان بالأغلبية، يوم الأربعاء الماضي، في جلسته العامة التي عقدها في مقره الرسمي بمدينة ستراسبورغ الفرنسية، مجموعة من التوصيات حول علاقة الاتحاد الأوروبي مع السلطة الوطنية الفلسطينية.

ووافق 338 عضوا على التوصيات مقابل معارضة 195 عضوا، وامتناع 102 عن التصويت، إذ ستُرفع إلى مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية ونائب رئيس الاتحاد، الممثل الأعلى للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية.

كما دعا البرلمان إلى "إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في فلسطين في أقرب وقت ممكن، مطالبا إسرائيل باحترام التزاماتها بالسماح بإجراء الانتخابات في القدس الشرقية".

المصدر / فلسطين أون لاين
#منظمة التعاون الإسلامي #البرلمان الأوروبي #دولة فلسطين

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