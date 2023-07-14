بايرن ميونخ يقترب من حسم صفقة هاري كين

أشارت تقارير صحفية إلى تطور إيجابي جديد، قد يُقرب نادي بايرن ميونخ الألماني من التعاقد مع مهاجم توتنهام هوتسبير الإنجليزي، هاري كين، خلال نافذة الانتقالات الصيفية 2023.



ووفقًا لما أورده مراسل شبكة "سكاي سبورت ألمانيا"، فلوريان بليتنبيرغ، فإن مجموعة من مسؤولي وقادة بايرن التقوا مع رئيس توتنهام، دانييل ليفي، في العاصمة البريطانية لندن أمس الخميس، وحسب بليتنبيرغ، فإن الاجتماع كان إيجابيًا بأجواء جيدة.



وأفادت مصادر صحفية أن بايرن ميونخ يسير في الاتجاه الصحيح صوب التعاقد مع كين هذا الصيف، ووفقًا لبليتنبيرغ، فقد كان من المهم لبطل ألمانيا أن يُظهر احترامه لرئيس توتنهام من خلال جلسة أمس.



وأُبلغ هاري كين باجتماع الأمس بين مسؤولي بايرن وليفي، حسب المصدر نفسه، ومن المتوقع أن تشهد الأيام القادمة تطورات أكثر أهمية في ملف هداف منتخب إنجلترا وإمكانية رحيله إلى بايرن ميونخ.



ويعمل بايرن ميونخ على ضم هاري كين، لتعويض رحيل البولندي روبرت ليفاندوفسكي عن النادي قبل عام، وخلال الأيام الماضية، تحرك قادة "أليانز أرينا" بجدية أكبر لحسم الصفقة؛ من خلال التواصل الرسمي والودي مع توتنهام، إلى جانب التوصل لاتفاق مع اللاعب.



يُذكر أن هاري كين ترعرع بالفئات السنية لتوتنهام، قبل تصعيده إلى الفريق الأول للنادي عام 2011، وبعد خروجه في بعض الإعارات، تمكّن اللاعب من فرض نفسه عنصرًا أساسيًا ومهمًا في تشكيلة الفريق اللندني.



وسجّل هداف السبيرز 280 هدفًا في 435 مباراة خاضها مع الفريق الأول لتوتنهام، وحاليًا، يحتل كين المركز الأول على سلم الهدافين التاريخيين للفريق، والمركز الثاني في ترتيب الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليغ"، برصيد 213 هدفًا، خلف آلان شيرار (260).

المصدر / فلسطين اونلاين