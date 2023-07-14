انطلاق فعاليات المؤتمر الوطني لشباب فلسطين في بيروت

انطلقت صباح اليوم الجمعة، فعاليات "المؤتمر الوطني لشباب فلسطين" في بيروت، بتنظيم شبكة "شباب فلسطين في الخارج"، ورعاية وزير الثقافة اللبناني القاضي محمد وسام المرتضى، ومشاركة عدد من النخب الفلسطينية، ومسؤولي الفصائل، والمبادرات الشبابية، والإعلاميين والمؤثرين.

وأكد النائب اللبناني زياد بيضون، أن فلسطين تبقى هي البوصلة، وبعد تحقيق تحرير "الجنوب اللبناني" سنستمر على عهد المقاومة لنصل الى تحرير فلسطين.

وأضاف: يأتي هذا المؤتمر في ظل ضعف يعانيه الاحتلال، وانتصار للمقاومة يتلوه انتصار، وعهدنا معكم كلبنانيين، تحقيق الهدف الأسمى لتحرير تراب فلسطين بالكامل.

وقال المفكر الفلسطيني منير شفيق: إن "الصراع مع الاحتلال الصهيوني دخل مرحلة جديدة من قواعد الاشتباك هي الأرقى حتى الآن"، مشددًا على أن الاحتلال في تراجع والمقاومة في تقدم.

وشدد على أن جيش الاحتلال ومعنوياته أوهن من أي وقت مضى، و"الكيان الصهيوني الداخل أصبح منقسما، وعلى مستوى العالم أصبحت علاقاته مرتبكة وأصبح مفضوحًا".

وتوجه إلى شباب فلسطين، قائلاً: أنتم الآن من خلال شباب مخيم جنين ونابلس (شمالي الضفة) والأقصى وقطاع غزة، وشباب أراضي 48، أصبحتم من يقود المواجهة مع العدو، "أنتم مركز الثقل في هذه المرحلة الأمر الذي يوجب على قيادات الفصائل أن يتحولوا لتأييدكم ودعمكم".

ولفت إلى أن "العدو الصهيوني سيشهد التراجع والهزائم، ويختار الانسحاب بلا قيد أو شرط؛ كما فعل من قبل في لبنان وغزة".

بدوره قال رئيس "شبكة شباب فلسطين في الخارج" خالد فهد: إنَّ هذا المؤتمر يأتي في الوقت الذي يصنع فيه الشباب الفلسطيني على أرض الوطن؛ أروع ملاحم التضحية والفداء، دفاعا عن الأرض والمقدسات".

وأكد أن الشباب الفلسطيني في دول الشتات يتفاعلون إعلاميًّا وجماهيريًّا وسياسيًّا وميدانيًّا مع الأحداث المستجدة في الأراضي المحتلة.

وأضاف فهد أن هذا المؤتمر "يهدف إلى جمع الشباب الفلسطيني لتعزيز دورهم تجاه القضايا الوطنية، وفي مقدمتها قضية القدس وحرية الأسرى، وحق اللاجئين في العودة، وتعزيز ثقافة النضال والمقاومة بكافة السبل الممكنة ضد الاحتلال"

وبث القائمون على المؤتمر رسالة أسير فلسطيني من داخل سجون الاحتلال، دعا فيها إلى تضافر الجهود لتحرير الأسرى.

وتخلل الملتقى، ورشات حوارية بهدف بناء مسارات عمل شبابية وطنية لتفعيل دور الشباب في مسيرة النضال الوطني، كما جرى بحث مجموعة من العناوين ضمن الورش والندوات؛ تتعلق بمستجدات المشهد الفلسطيني، والتحديات التي تواجه العمل الشبابي.

يشار إلى أن "شبكة شباب فلسطين في الخارج" شبكة شبابية، تعمل على تفعيل طاقة الشباب الفلسطيني، وحشد جهودهم بهدف تعزيز دورهم.

المصدر / قدس برس