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إصابة 6 مستوطنين في 182 عملاً مقاوماً بالضفة الغربية خلال أسبوع

14 يوليو 2023 . الساعة 16:23 بتوقيت القدس
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تواصلت أعمال المقاومة في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال الأسبوع الماضي، وأسفرت عن إصابة 6 مستوطنين، بينما استشهد 5 مواطنين.

وخلال الفترة الممتدة ما بين بين 07-07-2023 حتى 13-07-2023، وثق مركز المعلومات الفلسطيني “معطي” 182 أعمال مقاومة، بينها 15 عملية إطلاق نار، وإطلاق صاروخين، وعمليتي طعن أو محاولة طعن.

وأحرق الشباب الثائر 3 منشآت وآليات وأماكن عسكرية، إلى جانب تحطيم 10مركبات ومعدات للاحتلال في أنحاء متفرقة بالضفة الغربية.

وألقى الشبان زجاجات حارقة ومفرقعات نارية في 4 مواقع، وتصدوا للمستوطنين في 20 منطقة بالضفة الغربية. 

كذلك فجر مقاومون 4 عبوات محلية الصنع في قوات الاحتلال، بينما اندلعت 63 مواجهة بين الشبان وقوات الاحتلال، تخللها 57 عملية إلقاء حجارة.

والشهداء الذين ارتقوا خلال الأسبوع الماضي في الضفة الغربية هم: خيري محمد شاهين (34 عامًا)، وحمزة مؤيد مقبول (32 عامًا) من نابلس، والقسامي أحمد ياسين غيظان 19 عاماً، وعبد الجواد حمدان صالح (24 عاما)، وبلال ابراهيم قدح (33 عاما) من رام الله.

المصدر / فلسطين أون لاين
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