الآغا: مقاومة الضفة "قوة موجعة" وندعو لتشكيل غرفة مشتركة لتوحيدها

دعا القيادي في حركة حماس، عبدالهادي الآغا، مقاومة الضفة المحتلة إلى تشكيل غرفة مشتركة، لتكون يدًا واحدًا عصية على مخططات الاحتلال.

وأكد الآغا، خلال وقفة جماهيرية لحماس بخان يونس نصرةٌ للقدس والأقصى، أن المقاومة سبيلنا وطريقنا، ومقاومة جنين تشكل فخرًا لنا ولكل أحرار العالم.

ووجه القيادي بحماس، الدعوة لأهل الضفة لمواصلة طريق المقاومة والمواجهة، "فصنيعهم طريق لتحرير كل فلسطين".

وشدد على أن الوحدة هي طريق التحرير، وهي سر قوة شعبنا الفلسطيني في مواجهة مخططات الاحتلال، ومقاومة الضفة هي قوة موجعة، ومقاومة غزة هي قوة رادعة للاحتلال الصهيوني.



المصدر / فلسطين أون لاين