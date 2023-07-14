بحيرة كندية تسرد ذكريات الأرض

تحافظ أرضية بحيرة كروفورد في أونتاريو، في كندا، على أحدث ذكريات الأرض بترتيب زمني واضح.

ويهيمن البشر في القصة المحكية داخل رواسبها المغلفة، حيث تعرض بالتفصيل أنشطة مجتمعات الإيروكوا المحلية في أواخر القرن الثالث عشر إلى القرن الخامس عشر، ومن خلال وصول المستعمرين الأوروبيين حتى يومنا هذا.

لهذا السبب، رشح فريق من الخبراء محمية المحيط الحيوي التابعة لليونسكو كموقع يجب أن يمثل بداية عصر الأنثروبوسين (عصر الإنسان الحديث).

وعلى الرغم من أنه لم يتم قبول مصطلح الأنثروبوسين رسمياً كوحدة زمنية جيولوجية، إلا أنه يتم تعريفه من خلال التغييرات الواسعة النطاق التي فرضها جنسنا البشري على سطح الكوكب.

وفي عام 2016، اتفقت مجموعة عمل تحت إشراف لجنة فرعية تابعة للجنة الدولية لطبقات الأرض على أن السلوك البشري قد ترك ندوباً عميقة لدرجة أنها ستظل واضحة في المستقبل.

وفي حين أن الإنسان العاقل قد شكل العالم الطبيعي بشكل كبير لآلاف السنين من خلال الصيد والحرق والبناء، إلا أن القليل من الأعلام يمكن أن تكون واضحة ودائمة مثل البطانة الرقيقة من المواد المشعة التي ظهرت في منتصف القرن العشرين.

ويقول أندرو كوندي، رئيس قسم الكيمياء الإشعاعية البيئية بجامعة ساوثهامبتون والعضو في مجموعة عمل الأنثروبوسين (AGW): "إن وجود البلوتونيوم يعطينا مؤشرا صارخا على الوقت الذي أصبحت فيه البشرية قوة مهيمنة بحيث يمكن أن تترك بصمة عالمية فريدة على كوكبنا. في الطبيعة، يوجد البلوتونيوم بكميات ضئيلة فقط".

ويضيف:" ولكن في أوائل الخمسينيات من القرن الماضي، عندما أجريت اختبارات القنبلة الهيدروجينية الأولى، لاحظنا زيادة غير مسبوقة ثم ارتفاعا في مستويات البلوتونيوم في العينات الأساسية من جميع أنحاء العالم. ثم نشهد انخفاضا في البلوتونيوم من منتصف الستينيات فصاعدا عندما دخلت معاهدة حظر التجارب النووية حيز التنفيذ".

وقالت عالمة الأحياء الدقيقة فرانسين مكارثي من جامعة بروك في كندا، وهي عضوة مصوّتة في AGW: "بحيرة كروفورد خاصة جدا لأنها تتيح لنا أن نرى التغييرات في تاريخ الأرض بدقة سنوية خلال فترتين منفصلتين من التأثير البشري على هذه البحيرة الصغيرة".

ولا تختلط مياه البحيرة بسهولة لكونها صغيرة جداً وعميقة. ويذوب الكالسيوم والكربونات من الصخور المجاورة في مياهها ويتحدان في الطقس الدافئ لتكوين بلورات تستقر على الأرض، تحدد كل موسم.

ويقول سيمون تورنر، سكرتير AGW، عالم الجيولوجيا في جامعة كوليدج لندن: "توفر الرواسب الموجودة في قاع بحيرة كروفورد سجلاً رائعاً للتغير البيئي الأخير على مدى آلاف السنين الماضية. إن هذه القدرة على تسجيل هذه المعلومات وتخزينها بدقة كأرشيف جيولوجي يمكن مطابقته مع التغيرات البيئية العالمية التاريخية هي التي تجعل مواقع مثل بحيرة كروفورد مهمة للغاية".

ويتابع:" لكي يكتسب الأنثروبوسين مكانه في المخطط الزمني الدولي للطبقات الزمنية، يجب أن يمر ارتفاعه الذهبي من خلال تتابع التصويت بتسلسل هرمي من اللجان والنقابات، فإذا حدث ذلك، فإن المياه العميقة الباردة لبحيرة كروفورد ستحدد رسميا اللحظة التي غيّر فيها البشر كوكبنا إلى الأبد".

المصدر / وكالات