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القيادي حسن يوسف يسلم عائلة الشهيد "الخواجا" مصحفه الخاص داخل السجن

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بالفيديو القيادي حسن يوسف يسلم عائلة الشهيد "الخواجا" مصحفه الخاص داخل السجن

14 يوليو 2023 . الساعة 10:14 بتوقيت القدس
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سلم الشيخ حسن يوسف القيادي في حركة حماس، عائلة الشهيد القسامي معتز بالله الخواجا من بلدة نعلين برام الله نسخة من المصحف الشريف الخاص بالشهيد، كانت معه أثناء اعتقاله في سجن عوفر. 

 وكتب الشهيد القسامي الخواجا على إحدى صفحات المصحف بخط يده: "الشهيد الحي معتز بالله صلاح الخواجا – نعلين - رام الله. 

 ووثق الشهيد الخواجا بخط يده الفترتين اللتين أمضاهما في سجون الاحتلال وهما الاعتقال الأول من 12-10-2016 حتى 7-7-2018، والاعتقال الثاني من 23-1-2019 إلى 25-3-2020. 

 وأشار القيادي يوسف الذي أفرج عنه قبل أيام من سجون الاحتلال أن الشهيد معتز كان يقرأ القر، من ذات المصحف خلال فترة اعتقاله قبل سنوات.

 وأضاف أن تسلم مصحف الشهيد الخواجا لعائلته، تكريماً لمعتز حتى لتحتفظ به ويبقى ذكرى يحتفظون به.

 وشارك في زيارة عائلة الشهيد القسامي الخواجا، كل من النائب أحمد مبارك والنائب المقدسي إبراهيم أبو سالم.

والشهيد القسامي معتز بالله الخواجا نجل القيادي في حركة حماس الأسير المحرر الشيخ صلاح الخواجا، ويبلغ من العمر (23 عاما)، وهو أسير محرر اعتقل أول مرة لدى قوات الاحتلال ولم يبلغ من العمر سوى 16 عاما، وحكم بالسجن لمدة 22 شهرا وغرامة مالية قدرت بـ4 آلاف شيقل.

وأعادت قوات الاحتلال اعتقال الخواجا مرة أخرى في عام 2019 ليمضي في سجون الاحتلال عامين آخرين، ليكمل بذلك قرابة 4 أعوام في سجون الاحتلال.

 ونفذ الشهيد القسامي المعتز بالله الخواجا عملية "ديزنغوف" في تل أبيب بتاريخ 9 آذار/ مارس الماضي، وأسفرت عن مقتل مستوطن وإصابة آخرين، وذلك بعد ساعات من جريمة الاحتلال باغتيال ثلاثة مقاومين في بلدة جبع بجنين.

 وفجّرت قوات الاحتلال نهاية الشهر الماضي، منزل الشهيد الخواجا، بعد محاصرته وإجبار سكان المنازل المجاورة على إخلائها.

المصدر / فلسطين أون لاين
#حسن يوسف #معتز الخواجا

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