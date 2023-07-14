اختراقٌ استيطاني شرق القدس.. تهديد إسرائيلي للوجود الفلسطيني

القدس المحتلة-غزة/ محمد أبو شحمة:

تقترب سلطات الاحتلال الإسرائيلي من اختراق غالبية الأحياء الفلسطينية في مدينة القدس المحتلة، عبر الاستيلاء على المزيد من أراضي المقدسيين وطردهم منها قسرًا، وتصعيد بناء البؤر الاستيطانية داخل تلك الأحياء.

وتستغل حكومة المستوطنين المتطرفة برئاسة بنيامين نتنياهو ما يسمى قانون "الوصي على أملاك الغائبين"، من أجل الاستيلاء على أكبر مساحة ممكنة من أراضي وأملاك المواطنين في مدينة القدس المحتلة.

وتهدف سلطات الاحتلال من إقامة البؤر الاستيطانية إلى إحداث تغيير ديموغرافي لصالحها في المدينة المحتلة، عبر إخلاء وطرد المواطنين من منازلهم قسرًا، ومصادرة ممتلكاتهم لصالح المستوطنين.

وكانت أبرز خطوات الاستيطان في مدينة القدس تقديم سلطات الاحتلال مخططًا استيطانيًا في شرق المدينة، بين بلدتي أم ليسون وجبل المكبر في القدس، ويشمل 450 وحدة سكنية استيطانية تربض على 12 دونمًا، وسيُطرح الأسبوع المقبل على "اللجنة المحلية للتخطيط والبناء".

الخبير في شؤون الاستيطان خليل التفكجي أكد أن المخطط الاستيطاني الأخير بالرغم من صغر مساحته تكمن خطورته في البناء العمودي للأبراج السكنية التي ستكون فوق أراضيها، وهو ما يعني جلب عدد كبير من المستوطنين.

ويقول التفكجي في حديثه لصحيفة "فلسطين": إن المخطط الاستيطاني الإسرائيلي شرقي القدس يشكل خطرًا على الفلسطينيين بشكل عام، لكونه يأتي ضمن التطويق والاختراق والتشتيت، بمعنى تطويق الأحياء الفلسطينية بالمستعمرات، ثم إقامة البؤر الاستيطانية بداخلها، ثم جعل الفلسطينيين أقلية.

وأضاف أن الاحتلال استخدم قوانينه العنصرية للاستيلاء على الأراضي، وخدمة الاستيطان والمستوطنين، والادعاء أن وجودها لأسباب أمنية، ومن ثم ترسيخ المخطط الاستيطاني الجديد.

وأوضح أن المخطط الجديد للمستوطنين سيزيد من سيطرة الاحتلال على شرقي القدس، إذ بات يستولي على 87% من مساحتها، مع استمرار إقامة بؤر جديدة شرق المدينة المحتلة.

من جهته، نبّه المختص في شؤون الاستيطان عبد الهادي حنتش إلى أن الاحتلال لديه هدف أساسي من الاستيطان وهو ضم مدينة القدس المحتلة لكيانه المزعوم، عبر إقامة المستوطنات، وتهويد المدينة من الداخل، وزرع البؤر الاستيطانية في قلب الأحياء الفلسطينية.

وقال حنتش لـ"فلسطين": الاحتلال يعمل على بناء مزيد من المستعمرات وسد كل الثغرات المؤدية إلى مدينة القدس وفصلها عن الضفة الغربية المحتلة، مردفًا أن الأحياء الفلسطينية شرقي القدس تأتي ضمن المخطط الاستيطاني الكبير المسمى "القدس الكبرى"، الذي يستهدف طرد الفلسطينيين من منازلهم وزيادة أعداد المستوطنين.

وأكد أن الاحتلال لا يفهم إلا لغة القوة، وأن المطلوب من الشعب الفلسطيني هبة قوية وتبني المقاومة لمواجهة مخططات الاستيطان في مدينة القدس والضفة الغربية.

وتعمل سلطات الاحتلال منذ احتلالها مدينة القدس على عزلها عن محيطها، وعزل المقدسيين العرب عن مؤسساتهم المدنية والوطنية والإدارية، وعن أي نشاط يحافظ على ترابطهم، إضافة إلى تشريع جرائم تهجيرهم قسرًا وتنفيذها بمختلف الوسائل، وجلب المستوطنين اليهود وإحلالهم محل المقدسيين.

المصدر / فلسطين أون لاين