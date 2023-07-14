سحبت يوم الخميس في أبيدجان قرعة التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 لكرة القدم المقررة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وستقام أول جولتين في المجموعات التسع والتي تتألف كل واحدة من ستة فرق يومي 13 و21 نوفمبر تشرين الثاني 2023.

وسيتأهل أوائل المجموعات التسع بشكل مباشر إلى كأس العالم.

وسيتم اختيار أفضل أربعة منتخبات بين أصحاب المركز الثاني في المجموعات التسع.

وستلعب المنتخبات الأربعة تصفيات الملحق بنظام البطولة المصغرة لتحديد منتخب واحد عن قارة أفريقيا من أجل مواجهة منافس من قارة أخرى يتم تحديده لاحقا بعد نهاية التصفيات.

المجموعة الأولى

مصر

بوركينا فاسو

غينيا بيساو

سيراليون

أثيوبيا

جيبوتي

المجموعة الثانية

السنغال

جمهورية الكونجو الديمقراطية

موريتانيا

توجو

السودان

جنوب السودان

المجموعة الثالثة

نيجيريا

جنوب أفريقيا

بنين

زيمبابوي

رواندا

ليسوتو

المجموعة الرابعة

الكاميرون

الرأس الأخضر

أنجولا

ليبيا

إسواتيني

موريشيوس

المجموعة الخامسة

المغرب

زامبيا

الكونجو

تنزانيا

النيجر

إريتريا

المجموعة السادسة

ساحل العاج

الجابون

كينيا

جامبيا

بوروندي

سيشل

المجموعة السابعة

الجزائر

غينيا

أوغندا

موزامبيق

بوتسوانا

الصومال

المجموعة الثامنة

تونس

غينيا الاستوائية

ناميبيا

مالاوي

ليبيريا

ساوتومي وبرينسيب

المجموعة التاسعة

مالي

غانا

مدغشقر

جمهورية أفريقيا الوسطى

جزر القمر

تشاد

المصدر / رويترز