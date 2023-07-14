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يعمل بالذكاء الاصطناعي.. جوجل تطور "طبيبًا افتراضيًّا" لمستخدميها

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يعمل بالذكاء الاصطناعي.. جوجل تطور "طبيبًا افتراضيًّا" لمستخدميها

14 يوليو 2023 . الساعة 02:51 بتوقيت القدس
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يعمل بالذكاء الاصطناعي.. جوجل تطور "طبيبًا افتراضيًّا" لمستخدميها

يطور عملاق محركات البحث في الإنترنت "غوغل" برنامجا جديدا عبر الذكاء الاصطناعي، يوفر لمستخدميه طبيبا افتراضيا يجيب على أسئلتهم.

ويستعين مستخدمو "غوغل" حاليا به عبر طرح الأسئلة التي تكون الإجابة عنها هائلة، وهي عبارة عن صفحات في مواقع لا تعد ولا تحصى، بعضها مرتبط وبعضها بعيد كل البعد عن الموضوع.

لكن "طبيب غوغل" الجديد سيقدم إجابات أكثر دقة، وسيكون أداؤه تماما مثل أداء الطبيب البشري.

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وقال باحثون من "غوغل" في دراسة نشرت في  مجلة "نيتشر" العلمية إن الخدمة الجديدة سوف تستخدم نظاما شبيها بنظام روبوت الدردشة الشهير "تشات جي بي تي".

وأضافت أن دقة الإجابات كانت بنسبة 92 في المئة.

وعلى سبيل المثال، كانت الإجابات التي قدمها "طبيب غوغل" مماثلة لإجابات قدمها 9 أطباء من الولايات المتحدة وبريطانيا والهند، سئلوا 80 سؤالا.

لكن "طبيب غوغل" فشل في تقديم تفاصيل وإجابات دقيقة عن مشكلات صحية مثل "سلس البول"، وهل بالإمكان علاجها.

ويقول الباحثون في "غوغل" إن الخدمة الجديدة لا تهدد عمل الطبيب العام.

ويمكن استخدام "طبيب غوغل" لاحقا في الإجابة على الأسئلة التي يطرحها الناس على الخطوط الساخنة للخدمات الصحية.

وقال الباحث الرئيسي في الدراسة، فيفيك ناتاراجان، إن الناس عندما يتوجهون إلى الإنترنت بحثا عن المعلومات الصحية، فإنهم يواجهون كما هائلا من المعلومات، لذلك قد يختاروا أسوا سيناريو من ضمن 10 تشخيصات محتملة يجدونها هناك، ويمرون بتوتر غير ضروري.

وأضاف أن نموذج اللغة الذي يقوم عليه "طبيب غوغل" سيقدم رأيا علميا مختصرا، وسيكون مدعوما بالأدلة.

ولفت إلى أنه يمكن أن يستخدم في فهم مدى إلحاح حالة المريض وتحويلها إلى العلاج الفعلي.

#الذكاء الاصطناعي #جوجل #طبيب افتراضي

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