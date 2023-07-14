بورنموث يتعاقد مع لاعب الوسط فيفر من ليون

أعلن بورنموث وأولمبيك ليون يوم الخميس انتقال لاعب الوسط الفرنسي رومان فيفر من النادي المنافس في الدوري الفرنسي لكرة القدم لنظيره المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال بورنموث إنه تعاقد مع اللاعب بعقد طويل الأمد لكنه سيلعب الموسم المقبل على سبيل الإعارة في صفوف لوريان الفرنسي، حيث لعب خلال النصف الثاني من الموسم المنصرم.

وأضاف النادي الفرنسي أنه استغنى عن خدمات اللاعب مقابل 15 مليون يورو (16.83 مليون دولار).

وانضم فيفر، الذي يكمل يوم الجمعة عامه 25، إلى ليون في 2022 قادما من بريست بعدما أمضى ثلاث سنوات في موناكو حيث لعب بصورة أساسية لصالح الفريق الثاني.

المصدر / رويترز