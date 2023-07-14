فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الجنائية الدولية تحقق في جرائم دارفور مع تصاعد العنف بالسودان

الهند تدرس حظر صادرات معظم أنواع الأرز

يوفنتوس يبدأ اجراءات الانسحاب من دوري السوبر الأوروبي

نتائج 3 مباريات تجريبية في غزة

4 إصابات جراء اعتداء للمستوطنين جنوبي قلقيلية

حصيلة ضحايا الأمطار الموسمية تصل 91 قتيلا في باكستان

"كوبر" تواجه الاستيطان بالإرباك الليلي لإفشال مخطط الاحتلال ومستوطنيه

الإعلان عن تصعيد "إسرائيلي" كبير ضد التغييرات القضائية

الشيخ رائد صلاح يدعو لاتخاذ خطوات استباقية لمنع حظر "لجنة المتابعة العربية"

دعوات للتصدّي لاعتداءات المستوطنين في رام الله وقلقيلية والقدس

بورنموث يتعاقد مع لاعب الوسط فيفر من ليون

14 يوليو 2023 . الساعة 01:54 بتوقيت القدس
...
بورنموث يتعاقد مع لاعب الوسط فيفر من ليون

أعلن بورنموث وأولمبيك ليون يوم الخميس انتقال لاعب الوسط الفرنسي رومان فيفر من النادي المنافس في الدوري الفرنسي لكرة القدم لنظيره المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال بورنموث إنه تعاقد مع اللاعب بعقد طويل الأمد لكنه سيلعب الموسم المقبل على سبيل الإعارة في صفوف لوريان الفرنسي، حيث لعب خلال النصف الثاني من الموسم المنصرم.

وأضاف النادي الفرنسي أنه استغنى عن خدمات اللاعب مقابل 15 مليون يورو (16.83 مليون دولار).

وانضم فيفر، الذي يكمل يوم الجمعة عامه 25، إلى ليون في 2022 قادما من بريست بعدما أمضى ثلاث سنوات في موناكو حيث لعب بصورة أساسية لصالح الفريق الثاني.

المصدر / رويترز
#الدوري الفرنسي #ليون #بورنموث #الدوري الإنجليزي الممتاز #رومان فيفر

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة

توجيهي داخلي 2023 توجيهي داخلي 2023