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نتائج 3 مباريات تجريبية في غزة

13 يوليو 2023 . الساعة 23:35 بتوقيت القدس
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نتائج 3 مباريات تجريبية في غزة
غزة/ مؤمن الكحلوت:

واصلت أندية غزة عقد المزيد من المباريات التجريبية، استعدادا لخوض منافسات الموسم الرياضي الجديد.

وتفوق الصداقة على منافسه الأهلي بأربعة أهداف مقابل هدفين في اللقاء الذي جمعهما على ملعب اليرموك بمدينة غزة.

وسجل رباعية الصداقة، محمد بلح " هدفين" وخالد هنية وصائب أبو حشيش.

وتعادل شباب رفح مع ضيفه شباب جباليا ايجابيا بهدف لمثله، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب رفح البلدي.

وبادر شباب جباليا بالتسجيل عبر يوسف جندية، وتعادل للزعيم عبد الرحمن الحميدي.

وتغلب أهلي بيت حانون نظيره اتحاد الشجاعية بخمسة أهداف مقابل ثلاثة في اللقاء الذي جمعهما على ملعب بيت حانون البلدي.

وسجل للأهلي، عبدالله سحويل "هدفين"،  ويحي النجمي ومحمود الشنباري، وخيري مهدي بالخطأ في مرماه، بينما سجل للشجاعية، علاء عطية وكرم المناصرة "هدفين".

المصدر / فلسطين أون لاين
#غزة #شباب رفح #دوري غزة #أهلي غزة

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