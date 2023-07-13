4 إصابات جراء اعتداء للمستوطنين جنوبي قلقيلية

أصيب أربعة فلسطينيين، مساء اليوم الخميس، في اعتداء للمستوطنين، جنوبي قلقيلية، شمالي الضفة الغربية.

وأفادت وزارة الصحة في السلطة الفلسطينية، بأن أربع إصابات وصلت إلى مستشفى قلقيلية الحكومي، جراء اعتداء المستوطنين عليهم في بلدة "كفر ثلث"، بينها إصابتان بحالة خطيرة جراء كسور في الجمجمة والوجه.

وأفادت مصادر صحفية، بأن مستوطنين من مستوطنة " كارني شمرون" اقتحموا تجمع "عرب الخولي" شرق بلدة كفر ثلث، جنوبي قلقيلية، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، واعتدوا على سكانه بالحجارة، ما أدى لإصابة أربعة فلسطينيين، كما أضرموا النار في "بركس" يعود للمواطن فريد مقبل.

ويتعرض تجمع "عرب الخولي" لاعتداءت متكررة من قبل المستوطنين بهدف تهجير سكانه، وهو محاط بعدة مستوطنات: "معالي شمرون" من الشمال، والبؤرة الاستيطانية "ايلمتان" من الشرق، و"نوفييم" و"يكير"، و"عمانوئيل"، و"كارني شومرون" من الجنوب.

المصدر / فلسطين أون لاين