فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

4 إصابات جراء اعتداء للمستوطنين جنوبي قلقيلية

حصيلة ضحايا الأمطار الموسمية تصل 91 قتيلا في باكستان

"كوبر" تواجه الاستيطان بالإرباك الليلي لإفشال مخطط الاحتلال ومستوطنيه

الإعلان عن تصعيد "إسرائيلي" كبير ضد التغييرات القضائية

الشيخ رائد صلاح يدعو لاتخاذ خطوات استباقية لمنع حظر "لجنة المتابعة العربية"

دعوات للتصدّي لاعتداءات المستوطنين في رام الله وقلقيلية والقدس

البردويل: ترابط الساحات مقدَّس ونحذّر الاحتلال من المساس بقادة المقاومة

الإفراج عن الزميل الصحفي أحمد البيتاوي من سجون السلطة

السلطة تمدد اعتقال رئيس مجلس طلبة بيرزيت وعضو مؤتمره

"إسناد شعبنا بالداخل" تستنكر محاولات حظر "لجنة المتابعة العربية العليا"

4 إصابات جراء اعتداء للمستوطنين جنوبي قلقيلية

13 يوليو 2023 . الساعة 23:24 بتوقيت القدس
...
4 إصابات جراء اعتداء للمستوطنين جنوبي قلقيلية

أصيب أربعة فلسطينيين، مساء اليوم الخميس، في اعتداء للمستوطنين، جنوبي قلقيلية، شمالي الضفة الغربية.

وأفادت وزارة الصحة في السلطة الفلسطينية، بأن أربع إصابات وصلت إلى مستشفى قلقيلية الحكومي، جراء اعتداء المستوطنين عليهم في بلدة "كفر ثلث"، بينها إصابتان بحالة خطيرة جراء كسور في الجمجمة والوجه.

وأفادت مصادر صحفية، بأن مستوطنين من مستوطنة " كارني شمرون" اقتحموا تجمع "عرب الخولي" شرق بلدة كفر ثلث، جنوبي قلقيلية، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، واعتدوا على سكانه بالحجارة، ما أدى لإصابة أربعة فلسطينيين، كما أضرموا النار في "بركس" يعود للمواطن فريد مقبل.

ويتعرض تجمع "عرب الخولي" لاعتداءت متكررة من قبل المستوطنين بهدف تهجير سكانه، وهو محاط بعدة مستوطنات: "معالي شمرون" من الشمال، والبؤرة الاستيطانية "ايلمتان" من الشرق، و"نوفييم" و"يكير"، و"عمانوئيل"، و"كارني شومرون" من الجنوب.

المصدر / فلسطين أون لاين
#إصابات #مستوطنون #قلقيلية #اعتداءات المستوطنين

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة

توجيهي داخلي 2023 توجيهي داخلي 2023