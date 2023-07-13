السلطة تمدد اعتقال رئيس مجلس طلبة بيرزيت وعضو مؤتمره

مددت أجهزة السلطة اليوم الخميس اعتـقال رئيس مجلس الطلبة في جامعة بيرزيت عبـد المجيـد حسـن، وعضو مؤتمر مجلس الطلبة يحيـى فـرح خمسـة أيـام.

وأفادت الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت بأن أجهزة السلطة مددت اعتقال رئيس مجلس الطلبة عبد المجيد حسن وعضو مؤتمر المجلس يحيى فرح، القابعان في سجن "مسلــخ أريـحا".

وتواصل اعتقال رئيس مجلس الطلبة في بيرزيت عبد المجيد حسن لليوم الـ25 على التوالي، والطالب في جامعة بيرزيت يحيى فرح لليوم الـ31 على التوالي.

وفي سياق متصل، تختطف أجهزة السلطة رئيس مجلس طلبة جامعة بيرزيت السابق عمر كسواني في مسلخ أريحا لليوم الـ23 على التوالي.

وتواصل أجهزة السلطة انتهاكاتها بحق المواطنين في الضفة الغربية، وملاحقاتها واعتقالاتها على خلفية سياسية بحق الطلبة والنشطاء والمحررين.

ووثقت مجموعة محامون من أجل العدالة ما يزيد عن 300 حالة اعتقال سياسي منذ بداية عام 2023 وحتى تاريخ اليوم.

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وبحسب أهالي المعتقلين السياسيين، نفذت أجهزة أمن السلطة 411 انتهاكاً في الضفة الغربية، خلال شهر حزيران/ يونيو الماضي، وذلك مع تسارع وتيرة انتهاكاتها بحق المواطنين وخاصة الأسرى المحررين والمعتقلين السياسيين السابقين.

وأعلنت 8 فصائل فلسطينية في بيان مشترك، الثلاثاء الماضي، رفضها للاعتقال السياسي الذي تنفذه الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية، معتبرة أنها "انتهاكٌ خطير للقانون، وسلوك خارج عن الإجماع الوطني".

المصدر / فلسطين أون لاين