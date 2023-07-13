دعوات للتصدّي لاعتداءات المستوطنين في رام الله وقلقيلية والقدس

انطلقت دعوات فلسطينية مساء اليوم الخميس، للتصدّي لاقتحام واعتداءات المستوطنين في قرية كوبر بمحافظة رام الله، تزامناً مع اعتداءات أخرى في قلقيلية والقدس المحتلة.

ودعت مساجد كوبر برام الله المواطنين إلى التوجّه لمنطقة "الباطن"، للتصدّي لاقتحام المستوطنين.

وهاجم مستوطنون المواطنين في منطقة العيون جنوب بلدة كفر ثلث شرق قلقيلية، بينما حاول مستوطنون في نابلس منع المركبات الفلسطينية من المرور عبر مفترق صرة غرب المدينة.

اقرأ أيضًا: دعوات لتشكيل لجان حماية شعبية للتصدّي لاعتداءات المستوطنين

في غضون ذلك، أغلقت قوات الاحتلال طرقًا عدَّة في بلدة سلوان المقدسية، وقامت بالتضييق على أهالي البلدة، بسبب احتفالات للمستوطنين في حي وادي الربابة.

وتصعد عصابات المستوطنين وقوات الاحتلال من هجماتهم واعتداءاتهم في الضفة الغربية، وسط استهداف للمركبات والممتلكات الفلسطينية.

ويقع العديد من الإصابات في صفوف الفلسطينيين خلال المواجهات التي تندلع بين الشبَّان وقوات الاحتلال بالضفة الغربية، بعد انطلاق مسيرات مناهضة للاستيطان.

وتشهد مناطق متفرّقة في الضفة الغربية والقدس فعاليات أسبوعية مناهضة للاستيطان، يتخلَّلها مواجهات مع قوات الاحتلال التي تطلق الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز السام صوب المواطنين.

المصدر / فلسطين أون لاين