بمجلس حقوق الإنسان.. "العودة" يستعرض انتهاكات الاحتلال ضد الأطفال الفلسطينيين

أثار مركز العودة الفلسطيني القلق حيال استمرار انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ضد الأطفال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث قتلت عددا منهم من بين عشرات المواطنين منذ بداية العام الحالي.

جاء ذلك خلال جلسة حوار تفاعلي مع لجنة التحقيق المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلّة، ضمن البند الثاني على جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ 53 المنعقدة في جنيف.

وأكد المركز استمرار استهداف الأطفال الفلسطينيين كأهداف رئيسية لهجمات الاحتلال الإسرائيلي وسياسة إطلاق النار التي تسعى للقتل على نطاق واسع.

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وأوضح أن الأطفال في قطاع غزة، الذي يعاني من الحصار، يتعرضون لحالة صدمة مستمرة بسبب استهداف القصف الإسرائيلي العنيف الذي يؤدي إلى مقتل آبائهم وأصدقائهم المقربين وأقاربهم وجيرانهم.

وأشار إلى أن هذه التجارب المروعة تؤثر بشكل سلبي على حياة الأطفال وتتجاوز قدرتهم على التحمل.

وأضاف المركز أن قتل وتشويه الأطفال من قبل (إسرائيل) يشكل مؤشرًا لطابعها العنصري والفصلي. وأورد أن العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة في أيار/ مايو المنصرم، أسفر عن قتل 33 فلسطينيًا، بمن فيهم ستة أطفال وثلاث نساء.

وأكد المركز أن هذه الهجمات غير القانونية تمثل انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان للأطفال، وتتعارض مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وشدد على ضرورة أن تتحمل الدول الأعضاء المسؤولية الرئيسية في حماية حقوق الأطفال واحترامها وتنفيذها، سواء في حالات السلم أو الحرب، وفقًا لما تم التوصل إليه في قرارات الأمم المتحدة.

المصدر / فلسطين أون لاين