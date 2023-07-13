بكيرات: عائدون إلى القدس وقرارات الإبعاد لن تثنينا عن دورنا

جدد نائب مدير الأوقاف الإسلامية بمدينة القدس ناجح بكيرات، تأكديه أن قرارات الإبعاد التي تتخذها سلطات الاحتلال، لن تثنيهم عن التمسك بالحق الفلسطيني الخالص بالمدينة المقدسة.

وقال بكيرات في تصريح صحفي اليوم الخميس، إن "قرارات الاحتلال لن تثنينا ولن تنسينا القدس، ونحن عائدون بإذن الله قريباً، والاحتلال سيرحل"، مضيفاً أن "جذورنا وآباؤنا وأهلنا وتاريخنا ومعتقدنا في القدس".

وتابع قائلاً: "كيف ننسى القدس وهي التي حنت علينا وحننا عليها، وهي التي احتضنتنا واحتضناها، وحملتنا وحملناها، وكنّا أعمدتها وكانت أعمدتها في قلوبنا".

اقرأ أيضا: مشاركة مقدسية واسعة في خيمة التضامن مع الشيخ بكيرات

يشار إلى أن سلطات الاحتلال أبعدت بكيرات مساء أمس، إلى مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية، وسط تحذيرات من خطورة قضية الإبعاد عن مدينة القدس.

وعقب قرار الإبعاد، شدد بكيرات على أنّ قضية الإبعاد عن القدس تشكل مقدمة لما هو أكبر وأكثر خطراً، موضحاً أن الاحتلال يفعل كل ما يمكن لتفريغ المدينة المقدسة، وتهجير أهلها وحصار المسجد الأقصى المبارك.

واقتحمت قوات الاحتلال ظهر أمس الأربعاء، الخيمة التي كان يعتصم فيها الشيخ بكيرات في بلدة صور باهر، واقتادته إلى مركز المسكوبية.

اقرأ أيضا: الإبعاد عن القدس.. سياسة إسرائيلية لتفريغ المدينة من سكانها الأصليين

وفي الخامسة مساء أمس تم ابعاد بكيرات إلى بيت لحم، بعد تسليمه خارطة لكل مدينة القدس التي يمنع دخولها لمدة 6 أشهر.

وتعرض بكيرات للإبعاد أكثر من 30 مرة منذ عام 2003، فيما اعتقلته قوات الاحتلال عشرات المرات منذ عام 1981.

المصدر / فلسطين أون لاين