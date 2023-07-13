غداً.. تنظيم ملتقى الشباب الفلسطيني في العاصمة اللبنانية

أعلنت شبكة شباب فلسطين في الخارج عن تنظيم ملتقى للشباب الفلسطيني تحت عنوان "فلسطين لأجلها نلتقي" برعاية وزير الثقافة اللبناني يوم غد الجمعة في العاصمة اللبنانية بيروت.

وقال رئيس الشبكة خالد فهد، إن هذا المؤتمر يأتي في الوقت الذي يصنع فيه الشباب الفلسطيني على أرض الوطن أروع ملاحم التضحية والفداء دفاعا عن الأرض والمقدسات، فيما يتفاعل الشباب الفلسطيني في دول الشتات إعلامياً وجماهيرياً و سياسياً وميدانياً مع الأحداث المستجدة في الأراضي المحتلة.

وأضاف أن هذا المؤتمر يهدف إلى جمع الشباب الفلسطيني لتعزيز دورهم تجاه القضايا الوطنية وفي مقدمتها قضية القدس وحرية الأسرى، وحق اللاجئين في العودة، وتعزيز ثقافة النضال والمقاومة بكافة السبل الممكنة ضد الاحتلال.

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ويشارك في الملتقى عدد من مسؤولي الفصائل، والمبادرات الشبابية، والإعلاميين والمؤثرين. ومن المتوقع أن يشارك في الملتقى 150 شخصاً من نحو 10 دول. حيث سيشكل المؤتمر منصة للتعارف والتواصل بين الشباب الفلسطيني بهدف تبادل التجارب والخبرات الشبابية في كافة المجالات.

كما ستُعقد ورشات حوارية بهدف بناء مسارات عمل شبابية وطنية تفعل دور الشباب في مسيرة النضال الوطن.

وسيبحث المؤتمر مجموعة من العناوين ضمن الورش والندوات أبرزها آخر المستجدات في المشهد الفلسطيني والتحديات التي تواجه العمل الشبابي الفلسطيني وابتكار أدوات وبرامج عمل للنهوض به إضافة الى بحث مساحات الشباب الممكنة والمشاريع والأفكار الشبابية في الإعلام وغيره من خلال الحوار الفعّال والبنّاء بين الشباب المشارك.

جدير ذكره أن شبكة شباب فلسطين في الخارج، شبكة شبابية انطلقت ضمن مجموعة مبادرات أطلقها المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، وتعمل على تفعيل طاقة الشباب الفلسطيني وحشد جهودهم بهدف تمكينهم وتعزيز دورهم.

المصدر / فلسطين أون لاين