غزة.. الإعلان عن نتائج الثانوية الأزهرية

أعلنت الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية بغزة، اليوم الخميس، نتائج الثانوية العامة الأزهرية للعام الدراسي 2022/2023، مشيرة إلى أن نسبة النجاح بين الطلبة بلغت 89.5%.

وأوضحت الإدارة للمعاهد الأزهرية، أن نسبة نجاح الطلبة في القسم العلمي بلغت 93.95%، فيما بلغت نسبة النجاح للقسم الأدبي 81.08%. لافتة إلى أن 430 طالبا وطالبة تقدموا لامتحانات الثانوية العامة لهذه السنة الدراسية.

اقرأ أيضا: رسميًّا.. موعد إعلان نتائج الثانوية العامة توجيهي 2023 فلسطين

وتقدم عميد المعاهد الأزهرية الدكتور علي النجار، بالتهنئة للطلبة الناجحين في الثانوية الأزهرية، متمنيا لهم دوام التقدم والنجاح.

وقال النجار إن الطلبة الخمسة الأوائل للقسم العلمي، هم:

شاكر محمد سلمان أبو عجوة غزة 94.07% لما علاء حسن سرور فتيات غزة 92.20% أدب هاني جبر الحافي ف/شمال غزة 91.53% ملك حسم أحمد صباح ف/غزة 91.19% مريم عمر طه الجبالي ف/غزة 90.68%

الطلبة الخمسة الأوائل للقسم الأدبي:

عبير منير جميل الدريملي/غزة 96.92% إسماعيل علي إسماعيل سالم شمال غزة 96.77% ساره علاء عمر غبون / غزة 96.77% حبيب وسام حبيب أبو حميدان شمال غزة 96.31% شهد حماد أسعد طافش/غزة 96.31%

المصدر / فلسطين أون لاين