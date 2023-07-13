صحيفة عبرية: جيش الاحتلال يعيش في حالة قلق متصاعدة جرّاء صواريخ الضفة

قالت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ينظر بقلق إلى محاولات إطلاق الصواريخ من شمال الضفة الغربية إلى مستوطنات وبلدات إسرائيلية قريبة.

الصحيفة العبرية، ذكرت أنه ورغم أن الصواريخ التي أطلقت من الضفة بدائية، إلا أن هناك نوايا واضحة لدى التنظيمات الفلسطينية لنسخ نموذج غزة في الضفة الغربية، والاستمرار في تطوير هذه الصواريخ.

وأضافت أنه في غضون شهرين، تم رصد 4 محاولات لإطلاق صواريخ، وفي كل مرة يبدو تتحسن عمليات الإطلاق ونوعية المواد المستخدمة بالصواريخ، حيث كانت البداية بصواريخ بدائية جدًا، ولكن في آخر مرتين الصواريخ تمكنت من الوصول لمسافة أكبر.

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ووفق ما صرح به الضابط احتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي والقائد السابق لفرقة الضفة الغربية يتسحاق غيرشون، للصحيفة العبرية، فإن هذه ليست المحاولة الأولى من نوعها.

وأشار إلى أنه في الانتفاضة الثانية قاد عملية لمداهمة معمل لتصنيع الصواريخ في شمال الضفة، ولذلك لم يفاجأ بالمحاولة الجديدة التي وصفها بأنها "خط أحمر".

وأكدت أنه لم يعرف من يقف وراء إطلاق الصواريخ، لكن الأجهزة الأمنية التابعة للاحتلال تتوقع تنفيذ عملية كبيرة أخرى في جنين ذو علاقة بملف الصواريخ.

ولفتت إلى أنه في ظل حالة القلق في أوساط المستوطنين من سكان مستوطنات شمال الضفة الغربية، فإن جيش الاحتلال يدرس إمكانية وضع نظام "صفارات الإنذار" فيها على غرار مستوطنات غلاف قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين