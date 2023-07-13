الاحتلال يفرج عن أسير من غزة بعد اعتقال 21 عامًا

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، عن أسير من سكان المحافظة الوسطى في قطاع غزة، بعد انتهاء فترة محكوميته.

وأفادت وزارة الأسرى والمحررين، في بيان صحفي، أن الاحتلال أفرج صباح اليوم عن الأسير خالد جهيني السواركة (49 عامًا) من سكان جحر الديك، وسط قطاع غزة، بعد اعتقال دام 21 عامًا.

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يذكر أن نحو 300 مواطن من قطاع غزة يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وأن الأسير ضياء الأغا والمعتقل منذ أكثر من 27 سنة، هو أقدمهم ويُعتبر عميد أسرى غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين