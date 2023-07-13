الرشق يعزي بوفاة الصحفي والأكاديمي خالد العمايرة

تقدم عضو المكتب السياسي، رئيس المكتب الإعلامي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عزت الرشق، بخالص التعزية والمواساة إلى عائلة الصحفي والأكاديمي خالد العمايرة وإخوانه والأسرة الصحفية في فلسطين وخارجها، والذي وافته المنية بعد حياة حافلة بالعمل الصحفي والإعلام والأكاديمي الذي خدم فلسطين وقضيتها العادلة.

وقال الرشق في تصريح صحفي، اليوم الخميس: "تلقينا ببالغ الحزن والتسليم والرضا بقضاء الله وقدره، في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، نبأ وفاة الزميل الصحفي والأكاديمي خالد العمايرة (أبو سيف)، من مدينة دورا جنوبي الخليل في الضفة الغربية المحتلة".

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واستذكر الرشق بكل تقدير وتثمين دور الراحل ومسيرته الصحفية وحضوره في وسائل الإعلام الأجنبية دفاعاً عن القضية الفلسطينية بفكره وقلمه، سائلاً المولى سبحانه أن يتغمّده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم ذويه ومحبيه جميل الصبر وحسن العزاء.

وتوفي عمايرة، الثلاثاء الماضي، بمدينة دورا جنوب الخليل، وحاصل على درجة البكالوريوس من جامعه اوكلاهوما، والماجستير في العلوم السياسية من جامعه جنوب إلينوي (1983)، في الولايات المتحدة الأمريكية، وعمل لسنوات محاضرا في جامعة الخليل.

ويُعد من أبرز الصحفيين الفلسطينيين الذين عملوا من وسائل إعلام أجنبية وخاطبوا العالم باللغة الإنجليزية.

ومن بين وسائل الإعلام التي عمل معها العمايره صحيفة الأهرام الأسبوعية الناطقة وموقع الجزيرة نت باللغة الإنجليزية، والنسخة الإنجليزية للمركز الفلسطيني للإعلام وميدل إيست مونيتور وميدل إيست انترناشونال.

له عدة مؤلفات بينها: دحض الأساطير الغربية والمفاهيم الخاطئة عن الإسلام والقضية الفلسطينية، الصحافة والاتصال الجماهيري: النظرية والتطبيق، العيش تحت الاحتلال الإسرائيلي.

ترجم العمايرة من وإلى اللغة الإنجليزية العديد من الكتب والدراسات والأبحاث لصالح مراكز أبحاث ومؤسسات دولية، من بينها ترجمة أطلس تراث الريف الفلسطيني (موسوعة مصورة) لمؤلفه إسحق الحروب.

منعت سلطات الاحتلال العمايرة لسنوات طويلة من مغادرة الضفة، ودخول القدس.

المصدر / فلسطين أون لاين