رسميًّا.. موعد إعلان نتائج الثانوية العامة توجيهي 2023 فلسطين

صرح الناطق الرسمي بوزارة التربية والتعليم في فلسطين صادق الخضور، اليوم الخميس الموافق 13/7/2023، عن تحديد موعد إعلان نتائج الثانوية العامة توجيهي 2023 للدورة الأولى.

وصرح "الخضور"، في تصريحات إذاعية، "أنّ موعد إعلان نتائج الثانوية العامة توجيهي 2023 في فلسطين، سيكون قبل يوم الأحد الموافق 23 يوليو/ تموز (7) الجاري.

وأشارت "الوزارة" في وقت سابق "أنها أنهت تصحيح جميع مباحث الثانوية العامة توجيهي لهذا العام، وتعمل في هذه الفترة على رصد الدرجات وبعض الأمور المتعلقة بهذه الجزئية".

نتيجة الثانوية العامة توجيهي 2023 بالأسماء ورقم الجلوس

تتيح وزارة التربية والتعليم في فلسطين، لطلبة الثانوية العامة توجيهي فلسطين 2023، خطوة واحدة فقط لمعرفة نتيجة طلبة التوجيهي ودرجتهم في الامتحانات من خلال البحث برقم الجلوس فقط لكل طالب والمكونة من 6 إلى 8 أرقام.

وذلك في حالة تفعيل الوزارة رابط فحص نتائج الثانوية العامة 2023 التوجيهي، عبر موقع الوزارة، كما جرت العادة في كل عام، بعد المؤتمر الصحفي الخاص بنتائج الثانوية العامة توجيهي 2023.

خطوات معرفة نتائج الثانوية العامة توجيهي 2023 في فلسطين، كالتالي:

تتيح النافذة الإلكترونية لصحيفة فلسطين عبر موقعها " " رابط فحص نتائج معرفة نتائج الثانوية العامة توجيهي 2023 في فلسطين، من خلال خطوات معينة.

وأخيراً، تعتبر مرحلة الثانوية العامة التوجيهي، من أهم المراحل الدراسية التي يمر بها الطالب الفلسطيني والعربي خلال مراحله التعليمية، وتعد محطة فاصلة بين الدراسية المدرسية والدراسية الجامعية.

المصدر / فلسطين أون لاين + إذاعات