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تحديث جديد على موعد إعلان نتائج توجيهي 2023

13 يوليو 2023 . الساعة 12:08 بتوقيت القدس
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رسمياً.. موعد إعلان نتائج الثانوية العامة توجيهي 2023 فلسطين

حددت وزارة التربية والتعليم موعد إعلان نتائج الثانوية العامة التوجيهي لهذا العام، يوم الخميس الموافق 20/7/2023.

وفي وقت سابق صرّح الناطق الرسمي بوزارة التربية والتعليم في فلسطين صادق الخضور، خلال تصريحات إذاعية، "أنّ موعد إعلان نتائج الثانوية العامة توجيهي 2023 في فلسطين، سيكون قبل يوم الأحد الموافق 23 يوليو/ تموز (7) الجاري.

نتيجة الثانوية العامة توجيهي 2023 بالأسماء ورقم الجلوس

تتيح وزارة التربية والتعليم في فلسطين، لطلبة الثانوية العامة توجيهي فلسطين 2023، خطوة واحدة فقط لمعرفة نتيجة طلبة التوجيهي ودرجتهم في الامتحانات من خلال البحث برقم الجلوس فقط لكل طالب والمكونة من 6 إلى 8 أرقام.

وذلك في حالة تفعيل الوزارة رابط فحص نتائج الثانوية العامة 2023 التوجيهي، عبر موقع الوزارة، كما جرت العادة في كل عام، بعد المؤتمر الصحفي الخاص بنتائج الثانوية العامة توجيهي 2023.

خطوات معرفة نتائج الثانوية العامة توجيهي 2023 في فلسطين، كالتالي:

تتيح النافذة الإلكترونية لصحيفة فلسطين عبر موقعها "" رابط فحص نتائج معرفة نتائج الثانوية العامة توجيهي 2023 في فلسطين، من خلال خطوات معينة.

وأخيرًا، تعتبر مرحلة الثانوية العامة التوجيهي، من أهم المراحل الدراسية التي يمر بها الطالب الفلسطيني والعربي خلال مراحله التعليمية، وتُعدُّ محطة فاصلة بين الدراسة المدرسية والدراسة الجامعية.

المصدر / فلسطين أون لاين + إذاعات
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