شق طريق استيطاني جديد في كفر الديك

شقت جرافات المستوطنين فجر اليوم الخميس طريقًا استيطانيًا جديدًا من أراضي مواطني بلدة كفر الديك غرب سلفيت.

وقال رئيس بلدية كفر الديك محمد ناجي: "إن جرافتين تابعتين للاحتلال قامتا بشق طريق استيطاني في منطقة ديرية تصل لمستوطنة "بدوئيل"، المقامة على أراضي المواطنين، بطول 300 م.

وأضاف ناجي: "إن مواجهات اندلعت بين المواطنين وجنود الاحتلال الذين قاموا بإطلاق القنابل الصوتيه والغازية تجاههم لمنعهم من الاقتراب لمنطقة التجريف"، مشيرًا إلى أن الأرض التي تم تجريفها لصالح الطريق تعود ملكيتها للمواطنين عثمان طه، وأحمد علي أحمد، عطا الله ابو علاوي.

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وأكد ناجي أن شق الطريق الاستيطاني الجديد يهدد بالاستيلاء مجددًا على الأراضي التي تمر منها.

وعلى صعيد آخر اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية حارس غرب سلفيت، وقامت بمداهمة 5 منازل والعبث بمحتوياتها.

المصدر / فلسطين أون لاين