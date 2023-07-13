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الاحتلال يُطلق النار تجاه المزارعين شرق خان يونس

13 يوليو 2023 . الساعة 11:16 بتوقيت القدس
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جنود الاحتلال يستهدفون المزارعين جنوب قطاع غزة - أرشيف

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، النار صوب مجموعات من المزارعين في الأراضي الزراعية شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأنّ قوات الاحتلال المتواجدة في أبراج المراقبة العسكرية وداخل الدبابات خلف الشريط الحدودي شرق خان يونس، أطلقت الرصاص الحيّ وقنابل الغاز السام المسيل للدموع على المزارعين في منطقة الفخاري شرق المدينة، وأرغمتهم على مغادرة أراضيهم الزراعية.

وتتعمد قوات الاحتلال إطلاق النار صوب المزارعين في الأراضي الزراعية الحدودية شمال القطاع وشرقه، وتمنع المزارعين من الوصول إليها.

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كما تتوغل آليات الاحتلال العسكرية بين الفينة والأخرى في أراضي المواطنين الحدودية شمال وشرق القطاع، وتمنع المزارعين من الوصول إليها لفلاحتها.

ويُضاف هذا الاعتداء إلى سلسلة الانتهاكات التي تُمارسها قوات الاحتلال منذ توقيع اتفاق التهدئة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال في 26 من آب/ أغسطس 2014، كما أنه يُشكّل خرقًا للتفاهمات التي توصّلت إليها الفصائل الفلسطينية، والاحتلال الإسرائيلي نهاية 2018، عبر وسطاء من مصر وقطر والأمم المتحدة، وكذلك خرقاً لتفاهمات العدوان الذي تم يوم 31 آب/أغسطس 2020 والتي جرت برعاية قطرية ومصرية، بالإضافة لتفاهمات وقف العدوان الأخير في مايو 2021، عدوان مايو 2023.

المصدر / فلسطين أون لاين
#وقف إطلاق النار #اعتداءات الاحتلال #المزارعين الفلسطينيين #عدوان مايو

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