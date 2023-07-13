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"التعليم" تعلن بدء استقبال طلبات استقدام معلمين إلى الكويت

13 يوليو 2023 . الساعة 11:22 بتوقيت القدس
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"التعليم" تعلن بدء استقبال طلبات استقدام معلمين إلى الكويت

أعلنت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، بدء استقبال طلبات توظيف الراغبين بالعمل في دولة الكويت، اعتبارًا من اليوم الخميس 2023-07-13 ولغاية يوم السبت 2023-07-22.

وأوضحت الوزارة أن طلبات التوظيف تقع ضمن التخصصات الآتية: الفيزياء، والرياضيات، والكيمياء، والجيولوجيا، والأحياء، واللغة الإنجليزية، واللغة الفرنسية، والعلوم.

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شروط الاختيار

وأوضحت الوزارة في بيان لها الشروط الآتية للاختيار: أن يكون المتقدم/ـة خريجاً من إحدى الجامعات المعترف بها في الكويت وأن لا يقل التقدير العام للمؤهل الجامعي عن جيد، وأنّ يكون لدى المتقدم/ـة خبرة لا تقل عن سنتين للحاصلين على مؤهل تربوي ولا تقل عن ثلاث سنوات لحاملي المؤهلات غير التربوية.

المستثنون والطلبات 

ويستثنى من ذلك حملة شهادات الدكتوراة الحاصلين على تقدير لا يقل عن جيد جداً؛ وحملة شهادات الماجستير الحاصلين على تقدير لا يقل عن امتياز، شريطة ألا يقل تقييم الأداء عن ممتاز في آخر سنتين، وألا يتجاوز عمر المتقدم/ـة 45 سنة، وأن يحمل المتقدم/ة الجنسية الفلسطينية، وأن يكون مزاولاً لمهنة التعليم لنفس التخصص الذي يرغب بالتقدم له حتى تاريخ تقديم الطلب.

تقديم الطلب 

ويتم  تقديم الطلبات إلكترونياً من خلال الرابط اضغط هنا.

المصدر / فلسطين أون لاين
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