اليوم: الأهلي يواجه الزمالك في قمة مباريات الدوري المصري

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة صوب استاد القاهرة عندما يلتقي قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، في مباراة القمة رقم 126، مساء اليوم الخميس، والمؤجلة من منافسات الجولة الـ31 من الدوري المصري الممتاز.

وتعد نتيجة المباراة تحصيل حاصل بعدما حسم الأهلي لقب الدوري الممتاز رسميًا، في الوقت الذي يحتل فيه غريمه الازلي الزمالك المركز الثالث في جدول الترتيب.



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في الوقت الذي ستكون فيه المواجهة بلا قيمة نسبيًا داخل الملعب، إلا أنها ستكون مشتعلة جماهيريًا داخل المدرجات لاسيما بعدما ترددت أنباء عن توقيع إمام عاشور نجم وسط الزمالك السابق عقود انضمامه الي القلعة الحمراء، فضلًا عن رفض بعض جماهير الأهلي الصفقة في وقت سابق وهو ما وضح خلال هتافات في إحدى المباريات الأخيرة.

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هذا وحسم النادي الأهلي لقب بطولة الدوري هذا الموسم بعد اتساع الفارق بينه وبين بيراميدز منافسه الوحيد إلي 8 نقاط حيث يتبقى لبيراميدز مباراتين فقط، حيث يتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 75 نقطة من 29 مباراة خاضهم الفريق بينما يمتلك بيراميدز 67 نقطة من 32 مباراة .

والتقى القطبان في 125 مواجهة سابقة في بطولة الدوري الممتاز، فاز الأهلي في 48 مباراة، وبينما فاز الزمالك في 27 مباراة وتعادل الفريقيان في 50 مباراة

المصدر / وكالات