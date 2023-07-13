بمناسبة يوم السكان العالمي.. سكان الأرض يتجاوزون هذا الرقم المهول

تجاوز عدد سكان العالم خلال الشهور الـ 12 الماضية حاجز المليارات الثمانية.

وفي أبريل/نيسان الماضي، تخطّت الهند جارتها الصين لتصبح الدولة الأكثر كثافة سكانية حسب إحصاءات الأمم المتحدة.

وتُحيي المنظمة الدولية في 11 يوليو/تموز من كل عام يوم السكان العالمي للفت الانتباه إلى أهمية قضايا السكان، وعلاقتها بمسألتي البيئة والتنمية البشرية.

وتضاعف عدد سكان العالم 8 مرات اعتبارًا من العام 1800، فسجّل المليار الأول عام 1804 ليصل إلى 8 مليارات عام 2022.

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ويفيد إحصاء أجرته شعبة السكان التابعة للأمم المتحدة أنّ عدد سكان العالم سيبلغ 9.7 مليارات بحلول العام 2050.

وبينما تتواصل الزيادة المضطردة بعدد السكان، فإنّ معدلات نموه تتباطأ.





ففي وقت سابق من هذا العام، حطّمت كوريا الجنوبية مرة أخرى الرقم القياسي الخاص بها لأدنى معدل خصوبة في العالم، بينما سجّلت دول أخرى في جميع أنحاء آسيا، بما في ذلك اليابان والصين أيضًا، أدنى معدلات ولادات.

بحلول العام 2050 ستأتي، بعد الهند والصين، نيجيريا التي يُتوقّع أن تصبح ثالث دول العالم، من حيث الكثافة السكانية، تليها الولايات المتحدة، ثم باكستان، فإندونيسيا، ثم البرازيل، فجمهورية الكونغو الديمقراطية، فإثيوبيا، وصولًا إلى بنغلاديش التي ستحلُّ في المرتبة العاشرة.

وفي العام الماضي عام 2022 شهد العالم ولادة 134 مليون طفل، مما يعني أنّ 367 ألفًا كانوا يُولدون كل يوم.

ورغم أنّ الرقم يوحي بوفرة في الولادات، فإنه في الواقع الأقل نسبة في معدلاتها منذ العام 2001.

وشهد عدد الوفيات زيادة تدريجيّة ملحوظة على مستوى العالم من 50 مليون وفاة قبل العام 1990، إلى 58 مليونًا عام 2019.

وما لبث الرقم أن ارتفع بحدة مع انتشار جائحة كوفيد-19، فخلال العام 2020 سجّلت 63 مليون حالة وفاة، والعام التالي ارتفع الرقم إلى 69 مليونًا.





وفي العام 2022 أشارت الإحصاءات إلى تسجيل 67 مليون حالة وفاة.

وتُعتبر أفريقيا القارة الأسرع نموًّا في العالم خصوصًا بلدان مثل النيجر، أوغندا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، أنغولا، تشاد، مالي والصومال. ويتجاوز معدل النمو في الدول المذكورة نسبة 3%.

تفاصيل زيادة السكان بالمليار في أعوام الأرض:

المليار الأول عام 1804.

المليار الثاني عام 1927 (تَحقّق بعد 123 عامًا).

المليار الثالث عام 1960 (بعد 33 عامًا).

المليار الرابع 1974 (تَطلّب 14 عامًا).

المليار الخامس عام 1987 (تَطلّب 13 عامًا).

المليار السابع عام 2011 (تَطلّب 12 عامًا).

المليار الثامن عام 2022 (تَطلّب 11 عامًا).

المليار التاسع – حسب تقديرات الأمم المتحدة عام 2037.

وبينما يستمر عدد سكان العالم في بلوغ مستويات عالية جديدة، أشار الخبراء الديموغرافيون إلى أنّ معدل النمو السنوي ينخفض ​​باستمرار إلى أقل من 1%.

المصدر / وكالات