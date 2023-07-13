التعليم تفتتح مخيمًا قرآنيًّا صيفيًّا شمال غزة

افتتحت مديرية تعليم شمال غزة، اليوم الخميس، المخيم القرآني الصيفي الثاني في مدرسة كمال العهود الأساسية للبنات، وذلك بالتعاون مع دار القرآن الكريم والسنة ومؤسسات المجتمع المحلي.

وشارك في الافتتاح النائب في المجلس التشريعي د. يوسف الشرافي، ومدير التعليم جواد صالحة، ومديرة المدرسة د. نوال عبد ربه، ورئيس دار القرآن الكريم والسنة في جباليا منير البرش، وعددًا من المسؤولين.

بدورها، رحّبت مديرة المدرسة بالحضور كافة، مشيرة إلى أنّ الهدف من وراء إقامة مثل هذه المخيمات هو تنشئة جيل قرآني فريد يتمثّل القرآن في حياته عقيدةً ومنهاجًا وسلوكًا.

اقرأ أيضًا: اختتام مخيم صيفي لأبناء شهداء معركة "سيف القدس" بغزة

من ناحيته، عبّر صالحة عن إعجابه بفكرة المخيم، مؤكدًا أهميته كونه بيئة قرآنية تربوية تعمل على بناء الشخصية القرآنية القيادية، من خلال تنفيذ برامج متنوعة نافعة تجمع بين العلم، والقرآن والفائدة، والترفيه.



أما النائب الشرافي، فثمّن هذا النشاط، مؤكدًا أنّ مثل هذه المخيمات هي التي تصنع جيلًا قرآنيًّا متمكنًا من المعرفة والعلم وقادر على جلب النصر والتمكين واستعادة الأرض والمقدسات.

المصدر / فلسطين أون لاين