لافروف: امتلاك أوكرانيا مقاتلات إف-16 سيكون تهديداً نووياً

اتهم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الغرب بخلق تهديد نووي لبلاده من خلال التخطيط لتزويد أوكرانيا بمقاتلات إف- 16 حديثة.

وفي مقابلة مع بوابة "لينتا دوت آر يو" الإلكترونية الروسية، قال لافروف: "إن الولايات المتحدة والأقمار الاصطناعية التابعة لحلف الأطلسي (ناتو) تخلق تهديدا بمواجهة عسكرية مباشرة مع روسيا وذلك يمكن أن تكون له تداعيات كارثية".

وأضاف لافروف: "إن موسكو لا يمكنها تجاهل حقيقة أن مقاتلات إف-16 التي يعتزم الغرب تسليمها لكييف لديها القدرة على حمل أسلحة نووية".

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واعتبر أن روسيا ستعتبر ظهور مثل هذه الأنظمة لدى القوات المسلحة الأوكرانية "تهديدًا نوويًا من الغرب".

ونفى الوزير الروسي في الوقت نفسه أن تكون بلاده تخطط لتوجيه ضربة نووية تكتيكية في أوكرانيا، قائلا:" إن ظروف استخدام مثل تلك الأسلحة معروفة جيدا".

المصدر / وكالات