مواجهات واعتقالات بالضفة والقدس المحتلتين.. وتجدد اعتداءات المستوطنين

شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس، حملة مداهمات واقتحامات في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت عددًا من المواطنين.

ووثقت مصادر محلية اندلاع مواجهات ليلية بين شبان وقوات الاحتلال، عقب اقتحامها بلدة يعبد جنوب غرب جنين.

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال البلدة، وداهمت عدة أحياء فيها، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.

وفي بلدة كفيرت، اقتحمت قوات الاحتلال البلدة، وأعاقت تحركات المواطنين جنوب جنين، والشارع الرئيس الرابط بين جنين ونابلس، بالقرب من بلدة سيلة الظهر.

وكثّفت قوات الاحتلال من تواجدها العسكري، وسيّرت آلياتها في محيط قرى وبلدات جنوب جنين.

وفي مدينة القدس، اعتقلت شرطة الاحتلال في ساعات متأخرة من الليل، شابين من بلدة أبو ديس.

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وبحسب مركز معلومات وادي حلوة فقد اقتحمت قوات الاحتلال البلدة، واعتقلت شابين، لم تعرف هويتهما بعد، خلال تواجدهما في الشارع الرئيس.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، دون أن يُبلّغ عن وقوع إصابات.

ومن محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر مازن جرادات من بلدة سعير، بعد مداهمة منزله وتفتيشه والعبث بمحتوياته.

وأُصيب مستوطن في ساعات متأخرة من الليل بجراح، بعد رشقه بالحجارة وتحطيم مركبته في بلدة كوبر شمال رام الله.

وقالت مصادر محلية، إنّ شبانًا من بلدة كوبر، هاجموا بؤرة استيطانية جديدة أقامها المستوطنون على أراضي البلدة، وأوسعوا مستوطنًا ضربًا بالعصي والأيدي والحجارة، ما أدى لإصابته بجراح.

واعتدى مستوطنون على مواطنين في منطقة عين الساكوت في الأغوار الشمالية.

ووِفق مصادر محلية، هاجم حوالي 20 مستوطنًا هاجموا فلسطينيين من طوباس خلال تنزُّههم في منطقة عين الساكوت، واعتدوا عليهم بالضرب، ورشقوا مركباتهم بالحجارة ما أدّى لتكسير زجاج بعضها.

وتزامن اعتداء المستوطنين مع تواجد قوة من جيش الاحتلال في المنطقة.

وفي السياق، أقدم مستوطنون بحماية قوات الاحتلال، على تجريف مساحات من أراضي الفلسطينيين في بلدة كفر الديك غرب سلفيت.

وقام المستوطنون بتجريف أراضي المواطنين في منطقة ديرية غرب البلدة، وهناك مناشدات من أهالي البلدة بالتوجه إلى المنطقة والتصدي لهم.

المصدر / فلسطين أون لاين