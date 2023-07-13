احذورا.. الإفراط في تناول البطيخ

يعتبر البطيخ أحد الفواكه الصيفية لذيذة المذاق والغنية بالفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة الجسم.

ويسهم تناول البطيخ في ترطيب الجسم والوقاية من حر الصيف، لكن التناول المفرط لفاكهة البطيخ قد يتسبب في حدوث مجموعة من المخاطر للجسم.

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يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي، أضرار تناول البطيخ، وفقًا لموقعي "Medicine net" و"Food.NDTV".

أضرار تناول البطيخ

1- اضطراب الجهاز الهضمي

يحتوي البطيخ على مادة الليكوبين والسوربيتول، التي عند الإفراط في تناولها قد تؤدي إلى الإصابة باضطرابات في الجهاز الهضمي، ما يتسبب في الإصابة بالغثيان وانتفاخ البطن والغثيان، كما أن مادة السوربيتول؛ هي مادة سكرية تتسبب في الإصابة بالإسهال في بعض الأحيان.

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2- ارتفاع مستويات سكر الدم

يمتاز البطيخ باحتوائه على سكريات طبيعية، لكنها قد ترفع مؤشر نسبة سكر الدم، ما يعني أن مرضى السكري يجب أن ينتبهوا لكمية البطيخ التي يستهلكونها، كما يوصي الأطباء بالابتعاد عن تناول عصر البطيخ حيث يحتوي على القليل من الألياف، ما يسهل على الجسم امتصاص السكر مما قد يؤدي إلى زيادة مستويات الجلوكوز في الجسم.

3- الحساسية

قد يعاني بعض الأشخاص من حساسية تجاه البطيخ، حيث يظهر مجموعة من الأعراض التالية:

- خلايا النحل.

- التورم.

- صعوبة التنفس في حالات شديدة.

قد يؤدي رد الفعل التحسسي إلى الحساسية المفرطة والتي يمكن أن تكون مهددة للحياة.

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4- التهاب الكبد

يؤدي تناول البطيخ بكثرة إلى التهاب الكبد، لكن هذا عادًة ما يحدث مع الأشخاص الذين يشربون الكحوليات، لأن المستوى المرتفع من الليكوبين يتفاعل مع الكحوليات متسببًا في الإجهاد التأكسدي للكبد.

5- زيادة السوائل

يحتوي البطيخ على حوالي 90% من مكوناته ماء، ما يؤدي إلى فقدان محتوى الصوديوم، قد يؤدي استهلاك كمية كبيرة من البطيخ إلى زيادة مستوى الماء في الجسم، الإفراط في حصول الجسم على الماء، يتسبب في مزيد من التورم في الساقين والإرهاق وضعف الكلى.

6- مشكلات في القلب

يعتبر البطيخ مصدرًا كبيرًا من البوتاسيوم، يساعد في الحفاظ على توازن الإلكتروليت في الجسم، يحافظ على صحة القلب والعضلات، لكن الكثير من البوتاسيوم يؤدي إلى مشاكل في القلب والأوعية الدموية مثل عدم انتظام ضربات القلب وضعف معدل النبض.

المصدر / وكالات