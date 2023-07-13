انتصارين وتعادل في مباراتين تجريبيتين لأندية غزة

مؤمن الكحلوت:

واصلت أندية غزة خوض المزيد من المباريات التجريبية استعدادا لخوض منافسات الموسم الرياضي القادم.

وتغلب خدمات رفح على مضيفه خدمات النصيرات بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب النصيرات البلدي.

سجل اهداف رفح كل من "أحمد اللولحي، ومحمد الجرمي، وأنس الشخريت"، بينما سجل هدفي النصيرات طارق الهور.

وفاز غزة الرياضي على الجلاء بخمسة أهداف مقابل أربعة، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب اليرموك بمدينة غزة.

سجل للعميد كل من " كامل الترامسي، ومحمد فروانة، ومحمد تمراز، وحربي السويركي، وعز الدين أبو راس"، فيما سجل للجلاء حازم قفه "هدفين"، ومحمود الريفي وإيهاب أبو قينص.

وتعادل اتحاد بيت حانون مع منافسه الهلال ايجابيا بهدف لمثله في اللقاء الذي جمعهما على ملعب بيت حانون البلدي.

سجل لبيت حانون ربحي شتيوي من ركلة جزاء، بينما تعادل للهلال محمد عبيد.

وعلى ملعب خانيونس البلدي، احتكم فريقا شباب خانيونس ونماء للتعادل الإيجابي بهدف لمثله في اللقاء الذي جمعهما على ملعب خانيونس البلدي، سجل للأول خالد القوقا، وللثاني حاتم نصار.

وتتواصل المباريات اليوم، حيث يلعب الصداقة مع الأهلى على ملعب اليرموك بمدينة غزة، وفي ذات التوقيت سيواجه شباب رفح منافسه شباب جباليا على ملعب رفح البلدي، في حين يواجه أهلي بيت حانوت نظيره اتحاد الشجاعية على ملعب بيت حانون البلدي.

المصدر / فلسطين أون لاين