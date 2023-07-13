إصابة مستوطن برام الله ومواجهات في جنين وبيت لحم والقدس

أصيب مستوطن مساء اليوم الأربعاء بجراح، بعد رشقه بالحجارة وتحطيم مركبته في بلدة كوبر شمال رام الله.

وذكرت مصادر محلية أن شباب كوبر الثائر، هاجموا بؤرة استيطانية جديدة أقامها المستوطنون على أراضي البلدة، وأوسعوا مستوطناً ضرباً بالعصي والأيدي والحجارة، ما أدى لإصابته بجراح.

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ونقل الاحتلال المستوطن المصاب، إلى مستشفى "شعاري تسيديك" لتلقي العلاج من جراحه.

ويحاول مستوطنون من مستوطنة "نحلئيل" الجاثمة على أراضي رام الله، إقامة بؤرة استيطانية في الجهة الجنوبية الغربية من كوبر، عبر نصب خيمة سكنية وخزانات مياه.

وفي جنين تصدى الشباب الثائر، لاقتحام قوات الاحتلال بلدة يعبد جنوب غرب المدينة.

ورشق الشباب آليات الاحتلال بوابل من الحجارة لدى وصولها منطقة الكراج في يعبد، بينما أطلق جنود الاحتلال القنابل الصوتية والرصاص المعدني صوب الشبان.

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وتمركزت قوات الاحتلال على مدخل يعبد، وداهمت عدة مناطق في البلدة قبل الانسحاب من مدخلها الشرقي.

تزامن ذلك مع مواجهات اندلعت بين شبان وقوات الاحتلال في منطقة المطينة داخل قرية حوسان غرب بيت لحم.

وسبق أن اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال عقب اعتقال شابين في بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، واعتقلت شابين لم تعرف هويتهما بعد خلال تواجدهما في الشارع الرئيسي.

وفي قلقيلية، اعتقلت قوة خاصة إسرائيلية شاباً من بلدة عزون أثناء مروره على مفرق جينصافوط شرق المدينة.

ونشر نشطاء على مواقع التواصل، مشاهد للحظة اعتقال الشاب بعد التنكيل به وطرحا أرضه وتكبيل يديه من الخلف.

المصدر / فلسطين أون لاين