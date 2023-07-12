نصر الله: دليل فشل عدوان جنين هو استمرار عمليات المقاومة

قال الأمين لحزب الله اللبناني حسن نصر الله هدف الاحتلال الإسرائيلي من عدوانه على جنين كان استعادة الردع ولكنه حصل على صورة معاكسة تماماً

وأكد نصر الله خلال كلمة له في الذكرى السنوية السابعة عشرة لـ"انتصار تموز 2006"، إن الدليل على فشل عدوان جنين هو استمرار عمليات المقاومة الفلسطينية في الضفة المحتلة.

وفي سياق حديثه عن عدوان الاحتلال على لبنان وانتصار المقاومة عام 2006، أوضح نصر الله أن الاحتلال كان يسعى بكل الوسائل لمنع تعاظم قوة المقاومة في لبنان ولم ينجح في ذلك رغم كل الظروف.

وشدد على أن "انتصار تموز" أسس لمعادلة ردع ما زالت قائمة حتى اليوم مقابل تآكل الردع عند الاحتلال الإسرائيلي، وأن السلام والأمان في الجنوب اللبناني ناتجان عن ثقة الناس بفاعلية الردع القائم مقابل حالة رعب لدى الجانب الإسرائيلي.

وأشار نصر الله إلى أن الإسرائيليين والأميركيين اعترفوا بفشل حربهم على لبنان عام 2006 على أكثر من صعيد، وكان المطلوب من عدوان 2006 سحق المقاومة وإخضاع لبنان.

وأضاف "مشروع الشرق الأوسط الكبير الأميركي سقط في لبنان واستكمل الإجهاز عليه في فلسطين والعراق وسوريا وإيران".

وحول جريمة حرق المصحف الشريف، قال أمين عام حزب الله إن الشخص الذي أحرق المصحف في السويد له علاقة بالموساد الإسرائيلي وهدفه بثّ الفتنة بين المسلمين والمسيحيين.