المبلغ الذي طلبه إشبيلية لبيع بونو والنصيري

حدّد نادي إشبيلية بطل الدوري الأوروبي في الموسم الماضي سعر بيع الثنائي المغربي، ياسين بونو ويوسف النصيري، في نافذة الانتقالات الصيفية الجارية.



وأبدت عدة أندية اهتمامها بالتعاقد مع يوسف النصيري وياسين بونو هذا الصيف، كما وافق كلاهما على المغادرة عن صفوف النادي الأندلسي خلال الميركاتو الراهن.



ووفقًا لما أوردته صحيفة "آس" الإسبانية، فإن إشبيلية يريد الحصول على 60 مليون يورو، لبيع بونو والنصيري ولكن الثنائي لن يوافقا على الرحيل إلا لنادٍ يملك مشروع رياضيًا كبيرًا.



وتبلغ قيمة ياسين بونو السوقية حوالي 20 مليون يورو، وتلقى عرضين من السعودية، لكن الحارس المغربي يريد الاستمرار في أوروبا وينتظر إشبيلية عروضًا من أندية أوروبية كبرى، كما حدث في الشتاء الماضي، حينما أبدت أندية إنتر ميلان وتوتنهام هوتسبير وبايرن ميونخ في ضمه بعد كأس العالم، ولكن بونو أراد حينها الاستمرار مع النادي الأندلسي.



وأشارت الصحيفة إلى أن يوسف النصيري الذي جاء إلى إشبيلية قبل 3 أعوام مقابل 20 مليون يورو، بات مرشحاً للرحيل حيث يشترط النادي الإسباني بيعه مقابل 40 مليون يورو، فيما وافق المهاجم صاحب الـ"26" عامًا الرحيل مثل مواطنه بونو، ولكن اشترط الذهاب إلى نادٍ أوروبي كبير.



ويوجد النصيري على رادار عدة أندية أوروبية، على غرار يوفنتوس الإيطالي، ونيوكاسل ووست هام يونايتد الإنجليزيين بجانب ريال بيتيس الإسباني فضلًا عن نيس الفرنسي.



ويرتبط النصيري، البالغ من العمر 26 عامًا، بعقد مع إشبيلية حتى 2025، بعد أن انضم إليه قادمًا من نادي ليغانيس في الميركاتو الشتوي لعام 2020 مقابل 20 مليون يورو.



كما يُعَدّ النصيري (26 عامًا) أحد أبرز المهاجمين في الدوري الإسباني، ونجح في حصد لقب الدوري الأوروبي مع إشبيلية في مناسبتين والسوبر الأوروبي عام 2020، وأسهم في وصول المنتخب المغربي إلى نصف نهائي كأس العالم قطر 2022.



أمّا الحارس بونو فسبق له الانضمام إلى صفوف إشبيلية في عام 2020، قادمًا من نادي جيرونا، ويرتبط بونو مع إشبيلية بعقدٍ يمتد إلى صيف 2025.

المصدر / فلسطين اونلاين