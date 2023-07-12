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فلسطين الأولى في البطولة العربية للحساب الذهني

12 يوليو 2023 . الساعة 20:51 بتوقيت القدس
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فلسطين الأولى في البطولة العربية للحساب الذهني

فاز فريق فلسطين بالمركز الأول في البطولة العربية للحساب الذهني، التي أقيمت اليوم الأربعاء، بمقر المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو"، في العاصمة تونس، بمشاركة 120 طفلا عربيا، تتراوح أعمارهم بين 6 و 16 سنة، تميزوا في المسابقات العالمية للحساب الذهني.

وفاز كل من الطالب محمد وسام أبو جمعة بالمركز الأول، في المجموعة الثالثة، والطالب عيسى شادي سليمان، بالمركز الأول في المجموعة الخامسة، كما فازت الطالبة سدين مهند البزرة بالمرتبة الثانية من فئة الكبار.

وشارك فريق فلسطين إلى جانب فرق من العراق، ولبنان، والأردن، وسوريا، وقطر، والسعودية، وليبيا، ومصر، والجزائر، وعمان، فيما شاركت بقية الدول العربية التي تعذر عليها الحضور عبر تقنيات التواصل عن بعد.

بدوره، أكد وزير التربية التونسي، محمد علي البوغديري، على "دور هذه البطولة في اكتشاف المواهب العربية وإعداد قادة المستقبل".

المصدر / فلسطين أون لاين
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