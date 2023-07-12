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ثابت يتوقع عجزاً لساعتين في جدول الكهرباء خلال موجة الحر

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ثابت يتوقع عجزاً لساعتين في جدول الكهرباء خلال موجة الحر

12 يوليو 2023 . الساعة 20:29 بتوقيت القدس
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توقع مدير العلاقات العامة في شركة الكهرباء محمد ثابت، حدوث عجز لمدة ساعتين في ساعات وصل الكهرباء خلال فترة موجة الحر التي تجتاح الأراضي الفلسطينية.

وذكر ثابت في تصريح لوكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، أن الشركة تعمل بنظام خطة الطوارئ، لافتاً إلى أن شهري يوليو وأغسطس من أكثر الشهور استهلاكاً للكهرباء، حيث يتم طلب قرابة 500 ميجا وات في اليوم.

وأشار إلى أن محطة توليد الكهرباء تقدم 60 ميجا وات، فيما تحصل الشركة على 10 ميجاوات من الأراضي المحتلة، فيما يحتاج القطاع في العادة نحو 500-550  ميغاوات من الكهرباء يومياً في الصيف. 

ولفت ثابت إلى أن الجدول المعمول به حاليا هو 8 ساعات وصل و8 ساعات قطع، إلا أنه من المتوقع أن يصل العجز خلال موجة الحر لساعتين، داعياً المواطنين للاستفادة من الحصة الكهربائية خلال ساعات الوصل بحكمة، وترشيد استهلاك الكهرباء.

المصدر / فلسطين أون لاين
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