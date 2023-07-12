ميسي يتحدث عن موعد اعتزاله دولياً ومباراة السعودية بكأس العالم

قال الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي الأمريكي الجديد، إنه لا يعرف متى سيعتزل اللعب دوليًا مع المنتخب الذي توج معه مؤخرًا بمونديال قطر 2022.



مع ذلك، اعترف البرغوث في مقابلة مع التليفزيون الأرجنتيني بأن هذا الأمر "سيحدث قريبًا"، بسبب سنِّه، وذلك قبل تقديمه بأيام على ملعب لوكهارت في فلوريدا لاعبًا في صفوف إنتر ميامي الأمريكي وتحديدًا الأحد المقبل.



وقال بطل العالم: "بحكم المنطق والسن، سيحدث هذا قريبًا. لا أعرف متى تحديدًا. أفكر ببساطة في اليوم بيومه وفي الاستمتاع بكل ما نعيشه الآن".



وأضاف ميسي: "أعتقد أن الأمر سيحدث حين يجب أن يحدث. كل ما يبقى لي الآن بعد أن حققت كل ما حققته هو الاستمتاع، وكما أقول دائمًا: سيقول الرب متى ستأتي هذه اللحظة".



وذكر ميسي إنه كان على وشك اعتزال اللعب دوليًا لو لم يتوج بمونديال قطر، لأن الأمر كان ضاغطًا جدًا بالنسبة إليه هو وعائلته.



وتحدث قائد المنتخب عن الهزيمة من السعودية بهدفين لواحد في مستهل مونديال قطر، قائلًا: "كنا قد جئنا بعد 35 أو 36 مباراة من دون هزيمة، ولم نعرف كيفية التعامل مع هذه اللحظة الصعبة".



وأضاف: "كان لدينا زملاء كثيرون يلعبون المونديال لأول مرة ولهذا كانت مباراة السعودية صعبة. سواء رغبت أم لا، فالقلق والتوتر يظهران لأنهما قلق وتوتر، لكن فريقنا كان قويًا".



وعن انتقاله إلى إنتر ميامي قال: "أنا وعائلتي سعداء بالقرار الذي اتخذناه وخوض هذا التحدي الجديد. عقليتي وتفكيري لن يتغيرا وسأحاول كما هو الحال دائمًا تقديم أفضل ما لديّ".

المصدر / فلسطين اونلاين