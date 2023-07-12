إصابة 3 لبنانيين إثر استهدافهم بقنابل الاحتلال جنوب لبنان

أفادت وسائل إعلامية لبنانية بإصابة 3 شبان لبنانيين بجروح جراء إلقاء قوات الاحتلال الإسرائيلي قنبلة عند بركة ريشة بين الناقورة وصور عند الحدود الجنوبية اللنانية مع فلسطين المحتلة.

وقالت قناة mtv اللبنانية: "إن الاحتلال الإسرائيلي ألقى قنبلة على 3 شبان عند بركة ريشة بين الناقورة وصور أدّت إلى إصابتهم، ويُرجّح أن يكونوا عناصر في حزب الله".

وفي نفس السياق، أكد الصحفي اللبناني فادي منصور، إصابة 3 مواطنين بعد اطلاق قوات الاحتلال النار والقنابل اليدوية تجاه مجموعة من المواطنين قرب الحدود الفلسطينية اللبنانية.

بدورها، أوضحت القناة 12 العبرية حول تفاصيل الحدث عند الحدود اللبنانية مع الأراضي المحتلة، أن شبانا أطلقوا مفرقعات نارية باتجاه مستوطنة المطلة، وجيش الاحتلال رد بإطلاق رصاص في الهواء وبإلقاء قنابل الغاز.

وبالتزامن مع ذلك، نشر المتحدث باسم جيش الاحتلال مقطع فيديو، علق عليه قائلاً:" إن الجيش قام بتفريق أشخاص اقتربوا من السياج الأمني عند الحدود اللبنانية وحاولوا تخريبه".





المصدر / فلسطين أون لاين