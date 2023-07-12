فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

متابعة العمل الحكومي تقرر اعتبار 1 مُحرم عطلة رسمية

رسمياً: برشلونة يعلن التعاقد مع البرازيلي فيتور روكي

الشاباك يزعم: اعتقال 6 فلسطينيين نفذوا هجمات في رام الله

وقفة للصحفيين بغزة رفضًا لاستهداف زملائهم بالضفة

هكذا تورطت السلطة في اعتقال الاحتلال لشبان "منجرة بيتونيا"

على عجلات باصٍ يشبع أطفال المناطق النائية حبهم للقراءة

205 شهداء في فلسطين منذ مطلع 2023

"المباحث العامة" تُوقف مطلقاً للنار خلال شجار عائلي بغزة

عائلة "صب اللبن".. تهجير قسري بعد حكاية صمود دامت 50 عامًا

ملثمون من أجهزة السلطة يعتدون على ذوي معتقل سياسي

متابعة العمل الحكومي تقرر اعتبار 1 مُحرم عطلة رسمية

12 يوليو 2023 . الساعة 17:48 بتوقيت القدس
...
اجتماع لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة

عقدت لجنة متابعة العمل الحكومي اجتماعها الأسبوعي رقم (231) اليوم الأربعاء، بمقر رئاسة العمل الحكومي، وبدأ الاجتماع بتهنئة حجاج قطاع غزة بأداء مناسك الحج وعودتهم لأرض الوطن، والإشادة بالجهود الحكومية في خدمة الحجاج خلال الموسم وتذليل العقبات التي واجهتهم خلال رحلة العودة.

واستمعت اللجنة إلى تقرير قدمته وزارة الأوقاف والشئون الدينية حول مجريات موسم الحج لهذا العام، كما اطلعت اللجنة على سير عملية التصحيح والفرز لأوراق اختبارات الثانوية العامة، متمنية النجاح والتفوق لطلبتنا الأعزاء.

وناقشت اللجنة عددًا من المذكرات والتقارير المقدمة من الوزارات والمؤسسات الحكومية، وأقرت محاضر اجتماعات لجنتي: الشؤون الإدارية، الابتعاث والتدريب، فيما أحالت عدداً من المقترحات المقدمة للوزارات المعنية للدراسة والإفادة بالرأي.

وقررت اللجنة ما يلي:

تخصيص مبلغ مالي لتكريم أوائل الثانوية العامة للعام الحالي، فوج أقمار فلسطين.

صرف جزء من الطلبات المعتمدة بكشوفات الصرف من المستحقات لأغراض ( الإنجاب، العلاج، مصاريف الجنازة).

الموافقة على توفير مستلزمات تطوير مركز استقبال الجمهور بوزارة التنمية الاجتماعية/ مديرية غزة.

اعتماد توصيات تقرير ديوان الفتوى والتشريع حول آليات تخصيص الأراضي الحكومية لصالح مشاريع الإسكان.

إقرار آلية تنفيذ المسابقات الداخلية لوظائف رؤساء الأقسام بالوزارات والمؤسسات الحكومية.

تكليف عدد من الجهات الحكومية بإعداد تقرير تقييمي للأداء الحكومي بموسم الحج للعام الحالي.

اعتبار يوم الأول من محرم عطلة رسمية، بمناسبة رأس السنة الهجرية للعام 1445هـ.

المصدر / فلسطين أون لاين
#غزة #حجاج غزة #رأس السنة الهجرية #متابعة العمل الحكومي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة