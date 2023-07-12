رسمياً: برشلونة يعلن التعاقد مع البرازيلي فيتور روكي

أعلن نادي برشلونة اليوم الأربعاء 12 يوليو/تموز 2023، تعاقده مع البرازيلي، فيتور روكي قادمًا من أتلتيكو باراناينسي، على أنّ ينضم إلى الفريق اعتبارًا من العام القادم وليس الحالي.



وقال برشلونة في بيان عبر موقعه الرسمي: "لقد توصل إلى نادي برشلونة إلى اتفاق مع أتلتيكو باراناينسي لضم اللاعب فيتور روكي".



وأوضح برشلونة في بيانه أنّ روكي سينضم إلى النادي الكتالوني مع بداية موسم 2024-25 وليس 2023-24، على أن يوقع عقدًا مع البلوغرانا مدته سنوات حتى نهاية موسم 2030-31 وبشرط جزائي قيمته 500 مليون يورو.



ويملك روكي القدرة على اللعب بمركزي الجناح الأيمن والأيسر؛ لكنه يقدم أفضل مستوياته حينما يشارك في مركز المهاجم الصريح؛ وإحصائيًّا، خاض روكي 66 مباراة مع الفريق الأول لأتلتيكو باراناينسي، مُسهمًا بـ31 هدفًا (سجّل 22 هدفًا، قدّم 9 تمريرات حاسمة.



ومثّل فيتور روكي منتخب البرازيل تحت 20 عامًا في 11 مباراة، وبفضل مستوياته اللافتة، حصل على استدعاء رسمي لتمثيل المنتخب الأول.



وخاض روكي باكورة مبارياته الدولية مع منتخب البرازيل الأول خلال شهر مارس/ آذار 2023، وذلك في خسارة "السيليساو" الودية 1-2 أمام منتخب المغرب.



وتعتبر صفقة روكي هي الثالثة هذا العام، بعد أن تعاقد برشلونة مع الدولي الألماني وقائد وسط مانشستر سيتي، إلكاي غوندوغان، والمدافع الإسباني، إينيغو مارتينيز مدافع أتلتيك بيلباو.